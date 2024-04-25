Как в Петербурге движется стройка на Охте и «Тучковом буяне» для переезда Верховного суда

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С момента, когда Владимир Путин высказался за переезд Верховного суда в Петербург, прошло больше 11 лет. За это время на «Тучковом буяне» почти выросло здание судебного департамента. А теперь началось оформление документации и для будущего жилого комплекса для судей на Охте.





Новая глава Верховного суда Ирина Подносова на прошлой неделе заявила, что поддерживает идею о переезде в Петербург. Комитет по градостроительству и архитектуре 24 апреля выдал градостроительные планы (ГПЗУ) для территории перед гостиницей «Охтинская» — двух участков общей площадью 16,6 тыс. кв. м на Большеохтинском проспекте, через дорогу от Невы. Именно в этом месте запланировано строительство жилого комплекса для судей Верховного суда.



Получение ГПЗУ — одна из первых стадий реализации проекта строительства или реконструкции. В документе указаны подробные сведения об участке, в частности об инженерных коммуникациях и возможности их подключения, а также максимальные параметры строительства: например, этажность и площадь, виды разрешенного использования, возможные ограничения и др.



Летом 2023 года на месте будущей застройки начались археологические раскопки. Оба участка частично находятся в границах памятника — того, что осталось от шведского города Ниен. Археологи нашли около 50 тысяч исторических элементов, мощеные мостовые, фундамент предположительно провиантских складов. Работы завершились в декабре, мощение и фундамент законсервировали и включили в границы памятника.

Фото: Антон Холоденен Фото: Антон Холоденен Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Поделиться Поделиться





Про будущий жилой комплекс известно, что в нем поселятся судьи и сотрудники аппарата Верховного суда. ЖК рассчитан на 600 квартир. Генплан позволяет строить в этом месте с размахом: участки находятся в зоне многоэтажных жилых домов — от 9 этажей и выше.





По данным с сайта госзакупок, сейчас ведется корректировка проектной документации. Контракт на эти работы в конце 2021 года заключил заказчик строительства всех «судейских» зданий и заодно Дворца танца Бориса Эйфмана там же, на проспекте Добролюбова, — Управделами президента РФ. Он должен быть завершен до конца 2024 года. Контракт выполняет ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управления делами президента Российской Федерации», оно же является подрядчиком и по строительному контракту.



В феврале стороны заключили допсоглашение по контракту о корректировке проекта. В приложении к нему есть смета с более детальным описанием будущего ЖК, сама смета посчитана в ценах III квартала 2021 года. В ней значатся четыре жилых дома общей площадью 77,6 тыс. кв. м высотой до 10 этажей. В коммерческих помещениях на первом этаже — бар, кафе, магазины, химчистка, ремонт одежды и обуви и «помещение для работы с детьми». Ниже — подземная парковка на 436 машин.



Работы по корректировке проекта первого этапа, строительства здания Верховного суда и судебного департамента, уже выполнены, на сайте госзакупок 24 апреля был опубликован акт о приемке.



На «Тучковом буяне» выросли дворец и департамент.

За набившим оскомину синим строительным забором, который хорошо видно и с Малой Невы, и с проспекта Добролюбова, на территории «Тучкова буяна» возвышаются два строящихся здания — Дворец танца Бориса Эйфмана и, ближе к воде, судебный департамент Верховного суда. Оба уже обрели явное сходство с эскизом, выполненным архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры».



Объем здания департамента уже отстроен. На кровле, где должно быть остекление атриума, сейчас временная конструкция. Окна остеклили, издалека может показаться, что у здания всего три высоких этажа, однако на самом деле их шесть, плюс еще один подземный. По соседству возводят Дворец танца: видно начавшуюся отделку фасадов. Можно предположить, что в скором времени должно начать строиться и само здание Верховного суда — «Фонтанка» направила запрос Управделами президента с просьбой прояснить вопрос со сроками.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Все в той же смете из допсоглашения по контракту о корректировке проекта можно почерпнуть, что под Верховным судом хотят расположить автостоянку на 486 мест, в самом здании отвести место под библиотеку, музей, спортзал, парикмахерскую, четыре буфета (по два на 30 и 50 мест), столько же баров (по два на 40 и 25 мест) и еще столько же столовых. В этом же здании — механизированная автомойка и шиномонтаж.





В департаменте набор стандартный: столовая, медпункт, библиотека, буфет. В этой же смете есть и про корректировку документации по благоустройству: 2,63 га на «парки, сады, скверы, бульвары», детская площадка, велодорожка и пешеходная аллея со смотровыми площадками, «иловые площадки, накопители и пруды» глубиной до 5 метров, фонтан. Насколько сейчас перечисленное в смете на благоустройство актуально, судить сложно.



Парком «Тучков буян», который носивший в 2019 году приставку врио губернатор Александр Беглов пообещал петербуржцам, за синим забором пока не пахнет. Конкурс на концепцию этого парка провели еще 3,5 года назад, с тех пор стояла тишина, пока в начале 2022 года не грянула новость, что концепция парка более неактуальна — на это место возвращается Судебный квартал, правда, только его деловая часть — само здание Верховного суда и судебный департамент, жилье было перенесено на Охту. Правда, рассмотреть саму стройку можно было еще за месяц до объявления этой новости, «Фонтанка» показывала, как выглядело с воздуха растущее здание судебного департамента, которое на тот момент в Смольном уклончиво назвали «инженерно-технологическим блоком». Правда, тогда же Смольный повторил свое обещание, что «парк будет». Но в лучшем случае его площадь составит 4–5 га вместо изначальных 9 га.



Справедливости ради, юридической возможности распоряжаться землей за синим забором у городских властей нет — территория все еще федеральная. Формальные тонкости ситуации «Фонтанка» уже объясняла: вся территория — это единый участок, который обременен пользователем в лице Управделами президента. Петербург планировать траты на проектирование парка сможет только после того, как территорию разрежут, чтобы оставшееся на парк стало отдельным участком, и передадут в собственность города. Сделать это нельзя до завершения театральной и судейской строек, то есть где-то после 2026 года.



Слабый лучик надежды на парк дало принятие нового генплана в конце 2023 года: в старой версии документа весь участок был зоной делового строительства, теперь его восточная часть, 5,5 га, стала рекреационной зоной Р3, которая предназначена для ботанических садов, зоопарков и тематических парков.



Фото: rgis.spb.ru Поделиться Поделиться





Общая сумма контракта на строительство судейских зданий на проспекте Добролюбова и Большеохтинском, а также Дворца танца Эйфмана составляет 35,7 млрд рублей. Последним допсоглашением в феврале 2024 года были немного перераспределены суммы финансирования работ по годам: в предыдущей версии от октября 2023 года напротив 2024 года стоял ноль, теперь — 863,4 млн рублей. В 2026 году планировалось выделить 18,826 млрд рублей, теперь сумма, соответственно, снизилась до 17,96 млрд. Сам контракт, который ранее неоднократно продлевался, действует до 31 декабря 2026 года.





В апреле «Ведомости» со ссылкой на источник в Верховном суде писали, что активная подготовка к переезду ВС пока не стартовала. Оно и понятно — переезжать пока некуда.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»