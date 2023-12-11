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    Петербургские археологи в Ниене раскопали более 50 тысяч исторических элементов

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    Петербургские археологи завершили полевые работы на территории выявленного объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой», расположенного в Красногвардейском районе. Им удалось добыть более 50 тысяч элементов археологического материала, относящихся как минимум к началу XVII века.

    Как сообщили в КГИОП 11 декабря, раскопки проведены Институтом истории материальной культуры Российской академии наук. Площадь раскопа составила более 8 тысяч квадратных метров. В период с июля по ноябрь 2023 года были исследованы культурные слои нескольких хронологических этапов.

    Так, среди наиболее ранних находок, когда территория находилась в составе Шведского государства, обнаружены остатки фортификационных сооружений. Особый интерес, по мнению археологов, представляют остатки каменной постройки из доломитизированного известняка конца XVII века.

    К началу XVIII века, времени вхождения территории в состав Российской империи, относятся остатки незаглубленных деревянных построек, а также свидетельства корабельного строительства.

    Ко второй половине XVIII — началу XIX века относится формирование сети улиц и окончательное формирование планировки территории двух мощеных улиц: Гурдина и Георгиевской (Шепетовской).

    Обнаруженные в ходе археологических раскопок мощение, трассировка и конструкции двух улиц и фундамент здания возможных провиантских складов законсервированы на месте обнаружения и включены в границы памятника археологии.

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