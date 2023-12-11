Петербургские археологи в Ниене раскопали более 50 тысяч исторических элементов

Петербургские археологи завершили полевые работы на территории выявленного объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой», расположенного в Красногвардейском районе. Им удалось добыть более 50 тысяч элементов археологического материала, относящихся как минимум к началу XVII века.



Как сообщили в КГИОП 11 декабря, раскопки проведены Институтом истории материальной культуры Российской академии наук. Площадь раскопа составила более 8 тысяч квадратных метров. В период с июля по ноябрь 2023 года были исследованы культурные слои нескольких хронологических этапов.