Смольный выдал градпланы для жилого комплекса Верховного суда на Охте

Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительные планы на два участка на Большеохтинском проспекте, где планируется построить жилье для судей Верховного суда. Информация об этом была опубликована на сайте КГА.



Территория будущей стройки — около гостиницы «Охтинская» (Большеохтинский проспект, участки 90 и 100). Первый — площадью 6,5 тыс. кв. м , предполагаемый вид использования — автомобильный транспорт. Площадь второго — 1 0,1 тыс. кв. м , предполагаемый вид использования — жилая застройка.



По Генплану оба участка находятся в зоне многоэтажного жилого строительства Ж4, по правилам землепользования и застройки — в зоне, которая по основным видам разрешенного использования подходит и для среднеэтажного, и для высотного жилья при условии соблюдения определенных градостроительных регламентов.



Оба градплана выданы для строительства. Получение этого документа — один из первых этапов реализации проекта.



Летом 2023 года на этих участках начались обязательные археологические раскопки, так как территория частично попадает в границы объекта культурного наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой».



Строительством и жилого комплекса для судей, и Судебного квартала на проспекте Добролюбова занимается управделами президента. Перенести Верховный суд из Москвы в Петербург еще в 2012 году предложил Владимир Путин.

