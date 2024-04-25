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    Смольный выдал градпланы для жилого комплекса Верховного суда на Охте

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    Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительные планы на два участка на Большеохтинском проспекте, где планируется построить жилье для судей Верховного суда. Информация об этом была опубликована на сайте КГА.

    Территория будущей стройки — около гостиницы «Охтинская» (Большеохтинский проспект, участки 90 и 100). Первый — площадью 6,5 тыс. кв. м, предполагаемый вид использования — автомобильный транспорт. Площадь второго — 10,1 тыс. кв. м, предполагаемый вид использования — жилая застройка.

    По Генплану оба участка находятся в зоне многоэтажного жилого строительства Ж4, по правилам землепользования и застройки — в зоне, которая по основным видам разрешенного использования подходит и для среднеэтажного, и для высотного жилья при условии соблюдения определенных градостроительных регламентов.

    Оба градплана выданы для строительства. Получение этого документа — один из первых этапов реализации проекта.

    Летом 2023 года на этих участках начались обязательные археологические раскопки, так как территория частично попадает в границы объекта культурного наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой».

    Строительством и жилого комплекса для судей, и Судебного квартала на проспекте Добролюбова занимается управделами президента. Перенести Верховный суд из Москвы в Петербург еще в 2012 году предложил Владимир Путин.

    Для Верховного суда, который планируется перенести из Москвы в Петербург, на проспекте Добролюбова построят непосредственно здания Верховного суда и судебного департамента — рядом со строящимся дворцом танца Бориса Эйфмана. Жилье для судей, в свою очередь, планируется возвести на Большеохтинском проспекте. В 2022 году из-за необходимости корректировать правила землепользования и застройки одного из участков власти города запустили общественные слушания по корректировке ПЗЗ на всей территории Петербурга.

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