Судебное жилье на Охте запустило корректировку ПЗЗ на второй круг

Планы по строительству жилья для судей и сотрудников Верховного суда запустили «полусекретные» изменения в ПЗЗ. Заметить их смогли самые внимательные.



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Необходимость подправить градостроительную документацию, чтобы построить жилье для Верховного суда, запустила в Петербурге второй круг корректировки и общественных слушаний по Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). Подавать предложения можно по всей территории города, но активистам начали приходить отказы. Сутки спустя в Смольном одумались и назвали произошедшее «ошибкой».

После того как Александр Беглов, еще носивший приставку врио, громко пообещал Петербургу разбить между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы небывалой красоты парк «Тучков буян», чиновники начали подыскивать место для зданий Судебного квартала в других локациях. О том, что судейскому жилому комплексу определили локацию на Свердловской набережной, рядом с гостиницей «Охтинская», «Фонтанка» писала еще летом 2020 года. И хотя «рабочая» половина зданий Судебного квартала — здание Верховного суда и судебного департамента — успела за это время переехать обратно на «Тучков буян» и даже подрасти, будущий жилой комплекс остался через Неву от Смольного. Из документации известно, что к жилью на 600 квартир прилагаются паркинг, помещения торговли, магазины, бар и кафе, а также ремонт обуви и одежды.



Территория на Свердловской набережной представляет собой два участка, имеющих адрес: Большеохтинский проспект, участки 90 и 100. Второй участок (площадью 10,1 тысячи кв. м) по документам подходит для ЖК. По Генплану и правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) он расположен в деловой зоне, его вид разрешенного использования — среднеэтажная жилая застройка.



А вот первый участок, № 90, он ближе к «Охтинской», и его площадь 6,5 тысячи кв. м, находится в рекреационной зоне объектов туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов, его вид разрешенного использования — «служебные гаражи». Очевидно, что без корректировки документации строить жилье на участке нельзя. Комитет имущественных отношений попросил изменить назначение участка, и комиссия по землепользованию и застройке одобрила это предложение.



ПЗЗ — это один из основных градостроительных документов. Он расчерчивает территорию по функциональным зонам, определяет виды разрешенного использования конкретной территории и градостроительные регламенты, в том числе высотность.

Корректировка ПЗЗ даже одного участка автоматически запускает этот процесс на всей территории города: любой желающий может подать свои предложения в отношении любого участка Петербурга. Чиновники отводят срок на подачу таких предложений, их сбором занимается комитет по градостроительству. Затем они рассматриваются районными комиссиями и выходят на публичные слушания (их, напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса отправили на «удаленку» и очный формат заменили заочным — общественными обсуждениями). После чего правила землепользования рассматривает уже городская комиссия по землепользованию и застройке, а затем документ утверждается постановлением правительства города.



В общем, работа по корректировке ПЗЗ — всегда, мягко говоря, объемная. В первую очередь, этот объем зависит от количества поданных предложений. Например, в прошлый раз, когда процесс запустила необходимость поднять нормативный «потолок» для вышки в Пулково, петербуржцы в общей сложности подали 1,4 тысячи предложений.



Смольный 10 июня в разделе публикации всех официальных нормативных актов (куда вряд ли часто заглядывают обычные горожане) вывесил сообщение о подготовке изменений в ПЗЗ и приеме предложений. На это отвели всего 20 дней, дедлайн — 30 июня. Проект должен быть готов к 1 августа. Кстати, сокращением срока корректировки ПЗЗ, как и других градостроительных документов, Смольный озаботился еще весной. Срок размещения экспозиции, то есть периода, когда все могут ознакомиться с предлагаемыми поправками, сократили с 35 дней до недели.



В объявлении о корректировке ПЗЗ Смольный ссылается на некое постановление правительства Петербурга от 8 июня 2022 года № 491. Однако редакции «Фонтанки» не удалось отыскать этот документ ни в базе нормативных актов на сайте администрации, ни на официальном портале правовой информации. Как рассказали редакции городские активисты, они также потерпели неудачу в этом вопросе.

Тем не менее внимательные горожане все же засекли старт приема предложений и начали отправлять их в КГА. В частности, подготовкой занялись и жители «Большой Охты», которые борются против судебной стройки и требуют от чиновников разбить на этом месте сквер.



«На радостях я начал отправлять поправки в ПЗЗ и других подбивать и в ответ начал получать от ворот поворот. Мол, вот будут общественные обсуждения по ПЗЗ — там и подадите, в рамках готовящегося проекта изменений в ПЗЗ ещё с 2021 года, ну или будем их типа учитывать именно в рамках их уже», — рассказал «Фонтанке» основатель паблика «Гражданин Пушкин», активист Александр Беляев, заметив, что информацию разместили «по-тихому» и предположив, что чиновникам это на руку: подправить «судебный» участок, не разгребая сотни других заявок.



Действительно, отправители начали получать от КГА как под копирку написанные ответы (есть в распоряжении «Фонтанки»). В них говорится, что предложения по корректировке ПЗЗ принимались до 15 ноября 2021 года. Речь идет о предыдущем — и еще не завершившем цикл — «запуске» изменений в правила землепользования из-за необходимости привести документ в соответствие с законодательством об охране памятников. Проект по ним должен быть готов к 10 октября 2022 года.



«Учитывая, что ваше предложение поступило после установленного срока, оно может быть направлено в ходе общественных обсуждений проекта правил (ориентировочный срок проведения — IV квартал 2022 года)», — отписывались чиновники заявителям. Про объявленный в июне старт изменений в ответе комитета не было сказано ни слова. Казалось бы, почему бы чиновникам не воспользоваться собственными рекомендациями и по «судебному» участку...



После того как недоумевающие петербуржцы начали делиться этой историей в соцсетях и кооперироваться, «отказникам» пришло письмо с извинениями: «Ваши предложения поступили в указанный срок. <...> С сотрудником комитета, допустившим ошибку, проведена разъяснительная работа. <...> Комитет приносит вам извинения за допущенную ошибку».



Любопытный момент: «судебный» участок на Охте, согласно Генплану, также имеет рекреационное назначение (зона Р3). Если чиновники изменят ПЗЗ на «деловую» зону, между двумя документами образуется несоответствие, тогда как по закону ПЗЗ не могут противоречить Генплану как более «главному». Новый генеральный план Петербурга, в свою очередь, задерживается уже на четыре года. Сначала проект обещали представить осенью 2018 года, потом еще через год, затем Смольный гарантировал, что проект подготовят до конца 2021 года. Теперь в лучшем случае Генплан представят на общественное обсуждение летом.

А пока у горожан, которые, например, хотят побороться за сохранение и приумножение рекреационных зон или не допустить новые жилые стройки, которые снижают комфортность городской среды, осталась всего неделя для подачи в КГА своих предложений.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

