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Управделами президента скорректировало проект по Верховному суду. Он возвращается на Тучков буян

Управление делами президента изменило проект застройки территории бывшего института прикладной химии на набережной Малой Невы в Петербурге. Около дворца танцев Бориса Эйфмана все же построят Судебный квартал, а жилье для судей возведут около гостиницы «Охтинская». Это следует из заключенного 29 декабря контракта, с которым ознакомилась «Фонтанка».

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Контакт заключен между управделами президента и подведомственным ему ФГУП «Ремонтно-строительное управление Управления делами президента Российской Федерации», которое выступает подрядчиком строительства дворца танца Бориса Эйфмана в Петербурге.

Из документа следует, что в рамках первого этапа подрядчик должен в течение 7 месяцев с даты заключения контракта скорректировать проектную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы для строительства дворца танца, а также здания Верховного суда, судебного департамента и инженерно-технический блок на участке по адресу проспект Добролюбова, 14 (где анонсировалось строительство арт-парка «Тучков буян»).

В рамках второго этапа предприятию отведены 11 месяцев на корректировку документации для строительства жилого комплекса для судей и сотрудников аппарата Верховного суда на 600 квартир с паркингом по адресу Большеохтинский проспект, участки 90 и 100. Как ранее писала «Фонтанка», именно в этом месте, около гостиницы «Охтинская» планируется возвести жилой комплекс для судей.

Из сводной сметы к контракту следует, что в здании Верховного суда разместится подземная стоянка с автомойкой и шиномонтажом, библиотека, буфеты, бары, зал официальных приемов, столовые, музей Верховного суда, спортзал, медпункт, архивохранилище и парикмахерская. Во дворце танца обустроят «восстановительно-оздоровительный комплекс на 20 человек». В жилом комплексе должны спроектировать помещения торговлю, магазины, бар и кафе, а также ремонт обуви и одежды.

Напомним, в 2019 году Александр Беглов, будучи тогда еще врио, объявил, что на территории между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы будет парк. Судебный квартал и жилой комплекс для судей планировалось перенести в другое место, а в парке оставить только дворец танца Бориса Эйфмана. Автор первоначального проекта, архитектор Евгений Герасимов, предлагал компромиссный вариант: а именно убрать из этой локации жилье, оставив только здания дворца танцев, Верховного суда и судебного департамента, таким образом, хватило бы места и для парка, который сократился бы с 9 до 5,3 га.

Подробнее о переменчивой натуре Судебного квартала – читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
"...библиотека, буфеты, бары, зал официальных приемов, столовые, музей Верховного суда, спортзал, медпункт, архивохранилище и парикмахерская".
А это точно Верховный суд там будет? Не хватает кальянной, сауны и аквадискотеки. С другой стороны, соседство понятное, судьи и танцоры очень нужны и полезны для нашей страны.
Otkating
И нечего выпендриваться - парку елбасы.
AndrewBarsik
Все ещё раз смогли убедиться: всё, что говорит любой "государственный" человек любого ранга - враньё. Всегда. Причём именно враньё и является конечной целью. Они получают удовольствие от того, что могут безнаказанно врать. Им даже всё равно - верит им кто-то или нет.
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