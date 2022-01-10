Управделами президента скорректировало проект по Верховному суду. Он возвращается на Тучков буян

Из документа следует, что в рамках первого этапа подрядчик должен в течение 7 месяцев с даты заключения контракта скорректировать проектную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы для строительства дворца танца, а также здания Верховного суда, судебного департамента и инженерно-технический блок на участке по адресу проспект Добролюбова, 14 (где анонсировалось строительство арт-парка «Тучков буян»).

В рамках второго этапа предприятию отведены 11 месяцев на корректировку документации для строительства жилого комплекса для судей и сотрудников аппарата Верховного суда на 600 квартир с паркингом по адресу Большеохтинский проспект, участки 90 и 100. Как ранее писала «Фонтанка», именно в этом месте, около гостиницы «Охтинская» планируется возвести жилой комплекс для судей.



Из сводной сметы к контракту следует, что в здании Верховного суда разместится подземная стоянка с автомойкой и шиномонтажом, библиотека, буфеты, бары, зал официальных приемов, столовые, музей Верховного суда, спортзал, медпункт, архивохранилище и парикмахерская. Во дворце танца обустроят «восстановительно-оздоровительный комплекс на 20 человек». В жилом комплексе должны спроектировать помещения торговлю, магазины, бар и кафе, а также ремонт обуви и одежды.



Напомним, в 2019 году Александр Беглов, будучи тогда еще врио, объявил, что на территории между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы будет парк. Судебный квартал и жилой комплекс для судей планировалось перенести в другое место, а в парке оставить только дворец танца Бориса Эйфмана. Автор первоначального проекта, архитектор Евгений Герасимов, предлагал компромиссный вариант: а именно убрать из этой локации жилье, оставив только здания дворца танцев, Верховного суда и судебного департамента, таким образом, хватило бы места и для парка, который сократился бы с 9 до 5,3 га.

