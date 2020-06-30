Жилье для судей Верховного суда, которое не влезает на Смольную набережную, определили на другой берег Невы. Оттуда им будет видно и городское правительство, будущий комплекс «Газпром нефти» на Охтинском мысе.

Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

Комитет по градостроительству еще в мае этого года издал распоряжение о подготовке проекта планировки территории между Свердловской набережной, Большеохтинским проспектом, и гостиницей «Охтинская». Эти документы косвенно, а источники «Фонтанки» прямо подтверждают: именно на этом месте построят жилье для судей Верховного суда. Ездить на работу им предстоит через два моста.

Распоряжение о подготовке проекта планировки примечательной во всех смыслах территории комитет по градостроительству и архитектуре издал еще 26 мая, но на фоне борьбы с коронавирусом документ остался незамеченным. Сейчас источники «Фонтанки» в Смольном говорят определенно: именно на 4,5 га, которые ограничены Свердловской набережной, продолжением Цимлянской улицы, Большеохтинским проспектом и рекой Охтой, будет построено жилье для судей переезжающего в Петербург Верховного суда. Официально пока известно лишь, что, согласно документам, объект капстроительства, которому там предстоит появиться, — жилой комплекс.

Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

Обычно в распоряжениях КГА о подготовке ППТ комитет указывает: «в связи с обращением...» — далее название структуры или компании. В этом документе лаконично: подготовить документацию в соответствии с тематическим планом работ научно-исследовательского и проектного центра Генплана (НИПЦ Генплана») на 2020–2021 год. Подготовить проект планировки НИПЦ предстоит до 15 декабря 2020 года. Правда, в задании срок подготовки материалов указан немного другой — 1 ноября.

Собеседники редакции в правительстве подтвердили, для кого именно возведут ЖК с прекрасными панорамными видами. «Да, это [жилой комплекс] для судей и сотрудников аппарата», — подтвердил высокопоставленный источник в Смольном.

Фото: коллаж/«Фонтанка.ру«/Яндекс.Карты

Напомним, в апреле 2019 года стало известно, что проект Судебного квартала ждет переезд. На отведенной ему территории вдоль проспекта Добролюбова Петербургу с одобрения Владимира Путина пообещали новый парк, который уже получил неофициальное название «Тучков буян». Место для театра танца им. Бориса Эйфмана осталось прежним. Тогда же стало известно, что одна из возможных локаций для Верховного суда — Смольная набережная.



Это предположение подтвердил и председатель КГА Владимир Григорьев, который осенью прошлого года проговорился, что жилье для судей Верховного суда планируется построить на Охте (любопытно, что в ходе недавней дискуссии на РБК Григорьев и вовсе предложил расположить судебный квартал на участке «Газпром нефти»). Позднее строительный блок Смольного ушел в глухую оборону от уточняющих вопросов.

Сейчас ближний к гостинице «Охтинская» и меньший по площади участок имеет вид разрешенного использования под автостоянки, соседний — для многоквартирной застройки.

Надо отметить, что отведенная под жилье для судей территория во времена до Петербурга была частью шведского города Ниен. На противоположном берегу Охты высилась крепость Ниеншанц, где в ходе попытки построить «Охта центр» на средства «Газпром нефти» были проведены масштабные и дорогие археологические раскопки (сейчас компания готовит там проект нового комплекса). На территории же Ниена столь масштабных работ не было. Будут ли они проводиться в достаточном объеме, и не поставит ли это под угрозу сроки реализации проекта переезда высших судов, пока не известно.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»