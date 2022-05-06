Посмотрите, как на Тучковом буяне растет «технический блок». Он все больше напоминает судебный департамент

С января 2022 года здание рядом со строящимся дворцом танца Бориса Эйфмана на «Тучковом буяне» выросло с двух до шести этажей. В Смольном этот объект называли «инженерно-технологическим блоком», но по очертаниям он приобретает все большее сходство со зданием департамента Верховного суда.

На снимках видно, что с восточной стороны здание уже добралось до шестого этажа, западный фасад пока строится на уровне второго. Вероятно, на уровне шести этажей здание и замрет. В конце декабря управделами президента, напомним, заключило контракт на корректировку проекта строительства дворца танца и комплекса зданий Верховного суда за 273 млн рублей. В техзадании говорилось, что департамент будет семиэтажным, если считать подземный этаж.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Январский обзор стройки с воздуха можно посмотреть здесь. Сходство строящегося объекта с судебным департаментом (вытянутое здание у южного фасада будущего дворца танца) можно проследить в концепции застройки, которая была принята до решения о переносе Судебного квартала в другое место. Автор этой концепции — архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры».

