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    Посмотрите, как на Тучковом буяне растет «технический блок». Он все больше напоминает судебный департамент

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    19 комментариев

    С января 2022 года здание рядом со строящимся дворцом танца Бориса Эйфмана на «Тучковом буяне» выросло с двух до шести этажей. В Смольном этот объект называли «инженерно-технологическим блоком», но по очертаниям он приобретает все большее сходство со зданием департамента Верховного суда.

    На снимках видно, что с восточной стороны здание уже добралось до шестого этажа, западный фасад пока строится на уровне второго. Вероятно, на уровне шести этажей здание и замрет. В конце декабря управделами президента, напомним, заключило контракт на корректировку проекта строительства дворца танца и комплекса зданий Верховного суда за 273 млн рублей. В техзадании говорилось, что департамент будет семиэтажным, если считать подземный этаж.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Январский обзор стройки с воздуха можно посмотреть здесь. Сходство строящегося объекта с судебным департаментом (вытянутое здание у южного фасада будущего дворца танца) можно проследить в концепции застройки, которая была принята до решения о переносе Судебного квартала в другое место. Автор этой концепции — архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры».

    Позднее и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Судебный квартал действительно вернулся на «Тучков буян».

    Строительство зданий Верховного суда было решено перенести с Ватного острова в 2019 году, во время предвыборной кампании губернатора Александра Беглова, — с обещанием разбить большой парк. За прошедшее время с размахом провели конкурс концепций, определили победителя, но потом проект встал на паузу. Сейчас власти утверждают, что об отказе от идеи парка в этом месте речи не идет.

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    Комментарии (19)

    274672008
    Зачем надо было сносить здание ГИПХа, если на его месте построили точно такое же здание?
    Abzac
    И никакого парка - питерского "Зарядья" - не будет.
    Klav693
    Как же это после Москвы? Куда ж их ещё ?
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