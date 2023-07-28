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    В Петербурге на месте будущего жилья для Верховного суда откопали булыжную мостовую

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    Во время археологических раскопок шведского города Ниен на Свердловской набережной перед гостиницей «Охтинская», где планируется возвести жилой комплекс для судей Верховного суда, нашли булыжную мостовую. Об этом рассказал петербуржец Антон, информация опубликована в группе «Большая Охта для жителей» во «ВКонтакте».

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    Автор снимков предположил, что булыжная мостовая может быть продолжением улицы Молдагуловой, которая до 1980 года носила название улицы Гурдина.

    Археологические работы начались летом 2023 года. Раскопками занимается научное подразделение Института истории материальной культуры РАН — Центр спасательной археологии. В июле был объявлен набор для проведения раскопок в этом месте.

    Участки, где планируется построить жилье для судей Верховного суда, попадают в границы выявленного объекта культурного наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой».

    Для Верховного суда, который планируется перенести из Москвы в Петербург, на проспекте Добролюбова построят непосредственно здания Верховного суда и судебного департамента — рядом со строящимся дворцом танца Бориса Эйфмана. Жилье для судей, в свою очередь, планируется возвести на Свердловской набережной. В 2022 году из-за необходимости корректировать правила землепользования и застройки одного из участков власти города запустили общественные слушания по корректировке ПЗЗ на всей территории Петербурга.

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