В Петербурге на месте будущего жилья для Верховного суда откопали булыжную мостовую

Во время археологических раскопок шведского города Ниен на Свердловской набережной перед гостиницей «Охтинская», где планируется возвести жилой комплекс для судей Верховного суда, нашли булыжную мостовую. Об этом рассказал петербуржец Антон, информация опубликована в группе «Большая Охта для жителей» во «ВКонтакте».

Автор снимков предположил, что булыжная мостовая может быть продолжением улицы Молдагуловой, которая до 1980 года носила название улицы Гурдина.



Археологические работы начались летом 2023 года. Раскопками занимается научное подразделение Института истории материальной культуры РАН — Центр спасательной археологии. В июле был объявлен набор для проведения раскопок в этом месте.

