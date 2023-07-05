В Петербурге ищут археологов копать Ниен. На этом месте планируется построить жилье для Верховного суда

В Петербурге объявлен набор для участия в археологических раскопках шведского города Ниен у гостиницы «Охтинская». Именно на этом месте планируется построить жилой комплекс для судей Верховного суда.



Сообщение о наборе появилось в одном из археологических пабликов в телеграм-канале. Как указано в объявлении, адрес проведения работ: Красногвардейский район, участок перед гостиницей «Охтинская» по Большеохтинскому проспекту. Работы планируется осуществить в июле — декабре 2023 года.

«Работы будут проводиться на территории шведского города Ниен (8 раскопов по 1 000 кв. м), существовавшего в устье Охты на протяжении XVII в. После основания Петербурга на месте сгоревшего города возникла русская слобода XVIII-XIX вв.», — говорится в объявлении.