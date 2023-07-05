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    В Петербурге ищут археологов копать Ниен. На этом месте планируется построить жилье для Верховного суда

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    33 комментария

    В Петербурге объявлен набор для участия в археологических раскопках шведского города Ниен у гостиницы «Охтинская». Именно на этом месте планируется построить жилой комплекс для судей Верховного суда.

    Сообщение о наборе появилось в одном из археологических пабликов в телеграм-канале. Как указано в объявлении, адрес проведения работ: Красногвардейский район, участок перед гостиницей «Охтинская» по Большеохтинскому проспекту. Работы планируется осуществить в июле — декабре 2023 года.

    «Работы будут проводиться на территории шведского города Ниен (8 раскопов по 1 000 кв. м), существовавшего в устье Охты на протяжении XVII в. После основания Петербурга на месте сгоревшего города возникла русская слобода XVIII-XIX вв.», — говорится в объявлении.

    В Институте истории материальной культуры РАН вопрос переадресовали в научное подразделение ИИМК РАН — Центр спасательной археологии. Там подтвердили, что институт действительно ведет набор сотрудников для территории около гостиницы «Охтинская».

    Напомним, непосредственно здания Верховного суда и судебного департамента построят на проспекте Добролюбова рядом с также строящимся дворцом танца Бориса Эйфмана. Жилье для судей, в свою очередь, планируется возвести на Свердловской набережной. В 2022 году из-за необходимости корректировать правила землепользования и застройки одного из участков власти города запустили общественные слушания по корректировке ПЗЗ на всей территории Петербурга.

    Оба участка — один полностью, а второй частично — попадают в границы объекта культурного наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой». Поэтому в данном случае археологические раскопки — обязательный этап реализации проекта жилого комплекса.

    О том, что Судебный квартал, который во время предвыборной кампании губернатора Александра Беглова съехал с проспекта Добролюбова, уступив место парку «Тучков буян», в итоге вернулся обратно, стало известно в начале 2022 года. К маю прошлого года строящийся объект все больше напоминал здание судебного департамента. В начале 2023 года стало известно, что переезд Верховного суда РФ из Москвы в Петербург отложен как минимум до 2028 года, на который отодвинули введение в эксплуатацию Судебного квартала.

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    Комментарии 33

    SERGEY11105 Июл 2023 в 18:51
    Уж лучше бы там ранее построили пресловутый небоскреб .
    +0−0
    ZavtraBudetLuchshe05 Июл 2023 в 18:47
    Им же вроде на Каменном острове давали жилье
    +1−0
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