В Петербурге ищут археологов копать Ниен. На этом месте планируется построить жилье для Верховного суда

В Петербурге объявлен набор для участия в археологических раскопках шведского города Ниен у гостиницы «Охтинская». Именно на этом месте планируется построить жилой комплекс для судей Верховного суда.
Сообщение о наборе появилось в одном из археологических пабликов в телеграм-канале. Как указано в объявлении, адрес проведения работ: Красногвардейский район, участок перед гостиницей «Охтинская» по Большеохтинскому проспекту. Работы планируется осуществить в июле — декабре 2023 года.
«Работы будут проводиться на территории шведского города Ниен (8 раскопов по 1 000 кв. м), существовавшего в устье Охты на протяжении XVII в. После основания Петербурга на месте сгоревшего города возникла русская слобода XVIII-XIX вв.», — говорится в объявлении.
В Институте истории материальной культуры РАН вопрос переадресовали в научное подразделение ИИМК РАН — Центр спасательной археологии. Там подтвердили, что институт действительно ведет набор сотрудников для территории около гостиницы «Охтинская».
Напомним, непосредственно здания Верховного суда и судебного департамента построят на проспекте Добролюбова рядом с также строящимся дворцом танца Бориса Эйфмана. Жилье для судей, в свою очередь, планируется возвести на Свердловской набережной. В 2022 году из-за необходимости корректировать правила землепользования и застройки одного из участков власти города запустили общественные слушания по корректировке ПЗЗ на всей территории Петербурга.
Оба участка — один полностью, а второй частично — попадают в границы объекта культурного наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой». Поэтому в данном случае археологические раскопки — обязательный этап реализации проекта жилого комплекса.