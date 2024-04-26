Садовую ждут новые ограничения. К ней присоединятся Гороховая и Каменноостровский

Работы на коммуникациях и ремонт дорог и трамвайных путей с 27 апреля добавил ограничений движения в пяти районах Петербурга. Об этом 25 апреля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Адмиралтейский район

С 22 часов 27 апреля до 6 утра 28 апреля ограничат проезд по Садовой улице от набережной Крюкова канала до Никольского переулка. Водителей потеснят для реконструкции кабельной сети.