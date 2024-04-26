Садовую ждут новые ограничения. К ней присоединятся Гороховая и Каменноостровский

Работы на коммуникациях и ремонт дорог и трамвайных путей с 27 апреля добавил ограничений движения в пяти районах Петербурга. Об этом 25 апреля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Адмиралтейский район
С 22 часов 27 апреля до 6 утра 28 апреля ограничат проезд по Садовой улице от набережной Крюкова канала до Никольского переулка. Водителей потеснят для реконструкции кабельной сети.
Петроградский район
Из-за строительства водопроводной сети добавится пробок на главном проспекте Петроградской стороны. До 30 июня будет ограничено движение по Каменноостровскому проспекту от Троицкого моста до улицы Куйбышева, включая перекрестки с Петровской набережной и улицей Куйбышева, а также по Кронверкской набережной на пересечении с Каменноостровским.
Приморский район
С 27 по 29 апреля из-за ремонта дороги перекроют Аэродромную улицу на участке от Серебристого бульвара до Коломяжского проспекта. Объехать его можно будет по Богатырскому и Коломяжскому проспектам, улице Генерала Хрулёва и Серебристому бульвару.
Пушкинский район
В Пушкине 27 апреля на один день для ремонта дорожного покрытия перекроют движение по улице Красной Звезды, Захаржевской улице, Артиллерийской улице и Прямому переулку у пересечений с Кадетским бульваром. Объезд предусмотрен по Сапёрной улице, улице Радищева, Парковой и Огородной улицам.
Центральный район
До 17 мая из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение по Гороховой улице у Садовой улицы. Напомним также, что до 7 мая ограничен проезд по Садовой от переулка Гривцова до Невского проспекта, включая перекрестки с Банковским переулком и переулком Крылова, и закрыто движение по улице Ломоносова от Садовой улицы до Курятной линии. Объехать можно по набережной Фонтанки, Невскому проспекту, площади Островского, улице Зодчего Росси, Инженерной и Садовой улицам.