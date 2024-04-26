    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-з

    760мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.01eur98.72

    Садовую ждут новые ограничения. К ней присоединятся Гороховая и Каменноостровский

    1293
    обсудить

    Работы на коммуникациях и ремонт дорог и трамвайных путей с 27 апреля добавил ограничений движения в пяти районах Петербурга. Об этом 25 апреля предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Адмиралтейский район

    С 22 часов 27 апреля до 6 утра 28 апреля ограничат проезд по Садовой улице от набережной Крюкова канала до Никольского переулка. Водителей потеснят для реконструкции кабельной сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Петроградский район

    Из-за строительства водопроводной сети добавится пробок на главном проспекте Петроградской стороны. До 30 июня будет ограничено движение по Каменноостровскому проспекту от Троицкого моста до улицы Куйбышева, включая перекрестки с Петровской набережной и улицей Куйбышева, а также по Кронверкской набережной на пересечении с Каменноостровским.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Приморский район

    С 27 по 29 апреля из-за ремонта дороги перекроют Аэродромную улицу на участке от Серебристого бульвара до Коломяжского проспекта. Объехать его можно будет по Богатырскому и Коломяжскому проспектам, улице Генерала Хрулёва и Серебристому бульвару.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Пушкинский район

    В Пушкине 27 апреля на один день для ремонта дорожного покрытия перекроют движение по улице Красной Звезды, Захаржевской улице, Артиллерийской улице и Прямому переулку у пересечений с Кадетским бульваром. Объезд предусмотрен по Сапёрной улице, улице Радищева, Парковой и Огородной улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Центральный район

    До 17 мая из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение по Гороховой улице у Садовой улицы. Напомним также, что до 7 мая ограничен проезд по Садовой от переулка Гривцова до Невского проспекта, включая перекрестки с Банковским переулком и переулком Крылова, и закрыто движение по улице Ломоносова от Садовой улицы до Курятной линии. Объехать можно по набережной Фонтанки, Невскому проспекту, площади Островского, улице Зодчего Росси, Инженерной и Садовой улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close