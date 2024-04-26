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    В Белгородской области шесть населенных пунктов остались без света после украинского обстрела

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    После украинского обстрела поселка Прилесье в Белгородской области оказалась повреждена ЛЭП. Шесть населенных пунктов остались без электричества. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Пострадавших нет, но из-за повреждения линии электропередачи без света временно остались шесть населенных пунктов в Краснояружском районе.

    «Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — сказано в посте главы региона.

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    Белгородская областьУкраинский обстрел
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