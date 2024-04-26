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    ФСБ: в Коми пресекли контрабанду леса на 55 миллионов рублей

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    В Республике Коми сотрудники ФСБ пресекли контрабанду лесных материалов в Азербайджан, Турцию и Иран на 55 миллионов рублей. Об этом 26 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

    Причастными к крупной контрабанде оказались двое предпринимателей из Сыктывкара.

    «В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по <...> ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда лесоматериалов группой лиц в крупном размере)», — говорится в официальном сообщении.

    По версии следствия, в течение двух лет — с 2021 по 2023 год — мужчины специально вносили в таможенную декларацию и другую документацию ложные сведения об экспорте леса из Коми в Азербайджан, Турцию, Ирак. Суммарно контрабанду лесоматериалов оценивают в 55 миллионов рублей.

    Ранее смоленские таможенники обнаружили контрабанду в фуре с мебелью — из Белоруссии в Россию пытались провезти почти 700 килограммов морских деликатесов.

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    Контрабанда
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