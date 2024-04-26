ФСБ: в Коми пресекли контрабанду леса на 55 миллионов рублей

В Республике Коми сотрудники ФСБ пресекли контрабанду лесных материалов в Азербайджан, Турцию и Иран на 55 миллионов рублей. Об этом 26 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Причастными к крупной контрабанде оказались двое предпринимателей из Сыктывкара.

«В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по <...> ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда лесоматериалов группой лиц в крупном размере)», — говорится в официальном сообщении.

По версии следствия, в течение двух лет — с 2021 по 2023 год — мужчины специально вносили в таможенную декларацию и другую документацию ложные сведения об экспорте леса из Коми в Азербайджан, Турцию, Ирак. Суммарно контрабанду лесоматериалов оценивают в 55 миллионов рублей.