    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, ю-з

    760мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.13eur98.71

    Спецоперация на Украине

    Россия обменялась с Украиной телами погибших военных

    2000

    Россия получила тела 36 погибших военнослужащих, сообщает 26 апреля РБК со ссылкой на депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева.

    Киев сообщил, что вернул тела 140 своих военных, передает координационный штаб Украины по работе с военнопленными. Из них 112 военнослужащих погибли на донецком направлении, 20 — на луганском, пять — на сумском, и двое — на запорожском и херсонском. Их обещают передать семьям для захоронения сразу, как будет завершен процесс идентификации.

    Прошлый обмен произошел 12-го числа, когда Украине были переданы 99 тел, а России — 23.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    УкраинаТела погибших

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close