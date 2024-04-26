Россия обменялась с Украиной телами погибших военных

Россия получила тела 36 погибших военнослужащих, сообщает 26 апреля РБК со ссылкой на депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева.

Киев сообщил, что вернул тела 140 своих военных, передает координационный штаб Украины по работе с военнопленными. Из них 112 военнослужащих погибли на донецком направлении, 20 — на луганском, пять — на сумском, и двое — на запорожском и херсонском. Их обещают передать семьям для захоронения сразу, как будет завершен процесс идентификации.

Прошлый обмен произошел 12-го числа, когда Украине были переданы 99 тел, а России — 23.