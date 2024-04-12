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    Россия и Украина обменялись телами погибших военных

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    Российская и украинская стороны произвели обмен телами погибших военных. Об этом стало известно 12 апреля из публикации РБК.

    Украине были переданы 99 тел военнослужащих, России - 23. Информацию подтвердили депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу по вопросам военной операции, и украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

    Как сообщается, две трети этих украинских военнослужащих погибли на донецком направлении; два десятка - на запорожском и двое погибли на харьковском.

    Предыдущий обмен состоялся 29 марта: России вернули 29 тел военнослужащих, Украина получила 121 погибшего.

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