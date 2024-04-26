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    «Вы нам — мясо, мы вам — железо». Украинская мобилизация глазами российского ТВ

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    На российском ТВ на этой неделе снова говорили об украинской мобилизации. Главной темой стало решение о прекращении консульской поддержки тех, кто покинул страну. Обзор национальных общественно-политических ток-шоу 26 апреля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    В эфирах НТВ, Первого канала и «России 1» звучало:

    • на подвиги украинцев тянет все реже, а вот на бегство все чаще;
    • над призывниками издеваются специально, чтобы они быстрее вернулись домой и отправились в окопы;
    • по сути, украинцы превратились в крепостных;
    • это было условием Запада: вы нам — мясо, мы вам — железо.

    Удастся ли вернуть на фронт тех, кто покинул страну, кто в итоге приползет, вылижет и поклонится своему правительству — обсуждали гости и ведущие телепрограмм. Почему не стоит осуждать тех, кто не хочет быть сопричастными ко всему тому, что происходит с Украиной, — в традиционной рубрике «Коробка передач».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру
    Fontanka.digitalВладимир СоловьевПервый каналНТВРоссия 1УкраинаМобилизацияБоевые действия на Украине
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