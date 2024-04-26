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    На проспекте Обуховской Обороны обильно осыпался фасад дома. Перед этим его хорошенько «обстукали»

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    Штукатурка и элементы фасада одного из домов обильно засыпали часть тротуара на проспекте Обуховской Обороны. Оказалось, перед этим здание специально «обстукали».

    В пятницу, 27 апреля, грубому обращению подвергся дом 13. «Произошло обрушение карниза здания. Кирпичная кладка обрушилась на тротуар и правую полосу. Возможно, кого-то задело, так как чуть дальше стояла скорая», — написали в телеграм-канале «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как сообщили в пресс-службе «Жилкомсервис № 2 Невского района» в пятницу, 26 апреля, причиной осыпанного штукатуркой тротуара стали противоаварийные работы. «Наша управляющая компания проводит. Ведется обстукивание слабодержащих элементов фасада. Место огорожено, люди стоят. Работы начали сегодня, сегодня и завершат», — добавили в компании.

    Информацию о наличии возможных пострадавших не подтвердили.

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