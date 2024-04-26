На проспекте Обуховской Обороны обильно осыпался фасад дома. Перед этим его хорошенько «обстукали»

Штукатурка и элементы фасада одного из домов обильно засыпали часть тротуара на проспекте Обуховской Обороны. Оказалось, перед этим здание специально «обстукали».



В пятницу, 27 апреля, грубому обращению подвергся дом 13. «Произошло обрушение карниза здания. Кирпичная кладка обрушилась на тротуар и правую полосу. Возможно, кого-то задело, так как чуть дальше стояла скорая», — написали в телеграм-канале «Мегаполис».

