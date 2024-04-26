Agerpres: Генпрокуратура Румынии предъявила обвинения бывшему президенту Илиеску

Обвинение в совершении преступлений против человечества предъявила бывшему президенту Румынии Иону Илиеску генеральная прокуратура страны, 26 апреля сообщает издание Agerpres.



Обвинение выдвинуто в рамках дела о гибели людей во время разгона антиправительственных выступлений в Бухаресте в июне 1990 года.

Прокуроры посетили Илиеску на его вилле, поскольку в силу возраста 94-летний политик не мог приехать на допрос самостоятельно, пишет издание.

Обвинения бывшему главе государства в преступлениях против человечества прокуратура предъявила в 2017 году, однако в 2020 году Верховный суд вернул дело в военную прокуратуру и постановил возобновить расследование. Впоследствии все доказательства судьи признали недействительными, а обвинительное заключение — незаконным.