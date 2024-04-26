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    Agerpres: Генпрокуратура Румынии предъявила обвинения бывшему президенту Илиеску

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    Обвинение в совершении преступлений против человечества предъявила бывшему президенту Румынии Иону Илиеску генеральная прокуратура страны, 26 апреля сообщает издание Agerpres.

    Обвинение выдвинуто в рамках дела о гибели людей во время разгона антиправительственных выступлений в Бухаресте в июне 1990 года.

    Прокуроры посетили Илиеску на его вилле, поскольку в силу возраста 94-летний политик не мог приехать на допрос самостоятельно, пишет издание.

    Обвинения бывшему главе государства в преступлениях против человечества прокуратура предъявила в 2017 году, однако в 2020 году Верховный суд вернул дело в военную прокуратуру и постановил возобновить расследование. Впоследствии все доказательства судьи признали недействительными, а обвинительное заключение — незаконным.

    В рамках возобновленного расследования военная прокуратура возбудила дело против бывшего премьер-министра Петре Романа, бывшего вице-премьера Гелу-Войкан Войкулеску и бывшего директора Румынской разведывательной службы Вирджила Мэгуряну.

    По версии прокуратуры, 11–12 июня 1990 года власти приняли решение разогнать мирных демонстрантов на Университетской площади в Бухаресте. В разгоне участвовали силы МВД, Минобороны, а также более 10 тысяч шахтеров из разных районов страны. В результате 4 человека были убиты, моральные и телесные травмы получили 1315 человек. Прокуратура обвинила Илиеску в том, что он отдал приказ разогнать манифестантов, в том числе и с привлечением шахтеров.

    Ион Илиеску пришел к власти в Румынии в 1990 году, возглавив восстание, которое привело к свержению режима Чаушеску. Румынское государство он возглавлял трижды — в 1989–1992 годы в роли председателя Совета Фронта национального спасения Румынии, с 1992 по 1996 и с 2000 по 2004 он избирался президентом страны.

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    РумынияИлиеску
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