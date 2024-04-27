Беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани. Ректификационная колонна повреждена

Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край в ночь на 27 апреля. На нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани повредило ректификационную колонну.



Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Славянском, Северском и Кущевском районах вооруженные силы средствами ПВО подавили 10 летательных аппаратов. Пострадавших и серьезных повреждений нет, добавил губернатор. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.



Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что девять атак беспилотников пришлись по территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, а именно на резервуарный парк и ректификационную колонну.

