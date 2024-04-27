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    Беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани. Ректификационная колонна повреждена

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    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край в ночь на 27 апреля. На нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани повредило ректификационную колонну.

    Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в Славянском, Северском и Кущевском районах вооруженные силы средствами ПВО подавили 10 летательных аппаратов. Пострадавших и серьезных повреждений нет, добавил губернатор. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА.

    Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что девять атак беспилотников пришлись по территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, а именно на резервуарный парк и ректификационную колонну.

    Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал, повреждена ректификационная колонна, добавил Синяговский.

    По данным регионального управления МЧС, на Славянском нефтезаводе повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. метров. В настоящий момент пожар ликвидирован.

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