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    Путин передал Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы»

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    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» 100% долей российских дочерних организаций Ariston Holding и BSH Hausgerate. Соответствующий документ опубликован 26 апреля на официальном сайте правовых актов.

    Речь идет о долях в ООО «Аристон Термо Русь» и ООО «БСХ Бытовые приборы». Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Днем ранее указом президента было введено внешнее управление в отношении «дочек» крупных энергетических компаний: «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия).

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    Владимир ПутинГазпром бытовые системы
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