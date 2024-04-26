Путин передал Ariston и BSH Hausgerate в управление «Газпром бытовые системы»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» 100% долей российских дочерних организаций Ariston Holding и BSH Hausgerate. Соответствующий документ опубликован 26 апреля на официальном сайте правовых актов.

Речь идет о долях в ООО «Аристон Термо Русь» и ООО «БСХ Бытовые приборы». Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Днем ранее указом президента было введено внешнее управление в отношении «дочек» крупных энергетических компаний: «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия).

