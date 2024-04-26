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    В ЮАР приговорили девять человек почти к 10 939 годам тюрьмы. Они отмывали деньги

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    В провинции Гаутенг в ЮАР суд приговорил 9 человек к 10 939 годам лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля, из сообщения южноафриканской полицейской службы, передает РИА Новости.

    «Генерал-лейтенант Годфри Лебея приветствовал вынесение приговора девяти из 13 обвиняемых, которые... были приговорены судом Южного Гаутенга к 10 939 годам лишения свободы», — говорится в сообщении службы.

    Двое из обвиняемых скончались в ходе судебного процесса, еще два человека выступили как свидетели.

    В отношении обвиняемых было возбуждено 23 дела: они подавали мошеннические декларации, требуя от налоговой служб ЮАР возмещения налогов на сумму в 300 млн рандов — 15,9 млн долларов.

    Ранее турецкий суд приговорил исполнительницу теракта в Стамбуле к семи пожизненным срокам. По количеству лет заключения рекордсмен — американец Чарльз Скотт Робинсон. Педофил получил 30 тысяч лет тюрьмы.

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