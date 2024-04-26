В ЮАР приговорили девять человек почти к 10 939 годам тюрьмы. Они отмывали деньги

В провинции Гаутенг в ЮАР суд приговорил 9 человек к 10 939 годам лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля, из сообщения южноафриканской полицейской службы, передает РИА Новости.

«Генерал-лейтенант Годфри Лебея приветствовал вынесение приговора девяти из 13 обвиняемых, которые... были приговорены судом Южного Гаутенга к 10 939 годам лишения свободы», — говорится в сообщении службы.



Двое из обвиняемых скончались в ходе судебного процесса, еще два человека выступили как свидетели.

