В ЮАР приговорили девять человек почти к 10 939 годам тюрьмы. Они отмывали деньги

В провинции Гаутенг в ЮАР суд приговорил 9 человек к 10 939 годам лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля, из сообщения южноафриканской полицейской службы, передает РИА Новости.
«Генерал-лейтенант Годфри Лебея приветствовал вынесение приговора девяти из 13 обвиняемых, которые... были приговорены судом Южного Гаутенга к 10 939 годам лишения свободы», — говорится в сообщении службы.
Двое из обвиняемых скончались в ходе судебного процесса, еще два человека выступили как свидетели.
В отношении обвиняемых было возбуждено 23 дела: они подавали мошеннические декларации, требуя от налоговой служб ЮАР возмещения налогов на сумму в 300 млн рандов — 15,9 млн долларов.
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