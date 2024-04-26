Исполнительница теракта в Стамбуле приговорена к семи пожизненным срокам

Теракт в ноябре 2022 года в центре Стамбула дошел до приговора 32 причастным к его организации и исполнению. Непосредственная исполнительница приговорена к 1794 годам тюрьмы.

О приговоре 26 апреля сообщает телеканал TRT. Ахлям-аль-Башир получила 7 пожизненных сроков, или 1794 года заключения, обвинение просило 3009 лет.

13 ноября 2022 года аль-Башир привела в действие бомбу на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Шесть человек погибли, почти 100 были ранены, среди них трое россиян.

Вместе с бомбисткой были задержаны 35 человек, так или иначе причастных к взрыву.