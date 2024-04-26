Исполнительница теракта в Стамбуле приговорена к семи пожизненным срокам

Теракт в ноябре 2022 года в центре Стамбула дошел до приговора 32 причастным к его организации и исполнению. Непосредственная исполнительница приговорена к 1794 годам тюрьмы.
О приговоре 26 апреля сообщает телеканал TRT. Ахлям-аль-Башир получила 7 пожизненных сроков, или 1794 года заключения, обвинение просило 3009 лет.
13 ноября 2022 года аль-Башир привела в действие бомбу на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Шесть человек погибли, почти 100 были ранены, среди них трое россиян.
Вместе с бомбисткой были задержаны 35 человек, так или иначе причастных к взрыву.
Сама аль-Башир на первом допросе призналась, что действовала не одна. По утверждению террористки, за ней следили несколько человек, а приказ о взрыве она получила, когда сидела на лавке и к ней подошел ее сообщник по прозвищу Хаджи. После этого она встала, оставив сумку с бомбой, и быстро ушла. Она призналась и в том, что была связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
Количество пожизненных сроков гарантирует, что террористка не сможет выйти по УДО или оказаться на свободе при отмене приговора по какому-то из преступлений — ее обвиняли в создании и руководстве террористической организацией, умышленном убийстве посредством взрыва, хранении опасных веществ.
Кроме Турции еще ряд стран в судебных процессах складывают приговоры. Рекордсмен — американец Чарльз Скотт Робинсон. Педофил получил 30 тысяч лет тюрьмы.