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    Кино

    На Московском международном кинофестивале победил «Стыд»

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    Вечером 26 апреля на торжественной церемонии подвели итоги Московского международного кинофестиваля. Приз «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм получила мексикано-катарская лента «Стыд», снятая Мигелем Сальгадо. Ее героев похищают и вынуждают вступить в смертельную схватку, где выживет только один, и ему придется рассказать правду семье друга. Еще одного «Золотого Святого Георгия» — за вклад в мировой кинематограф — присудили Сергею Урсуляку.

    «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссерскую работу получил иранец Нахид Азизи Седиг с лентой «Дыхание холода» (этому же фильму достался приз зрительских симпатий; по сценарию сын забирает из тюрьмы отбывшего наказание отца, но не может его простить).

    Аналогичной награды за лучшую мужскую роль удостоен Хуан Рамон Лопес, сыгравший в ленте-победительнице «Стыд». А за лучшую женскую наградили актрису из немецкого фильма «Шлимазл» Марике Бейкирх. Также «Серебряным Святым Георгием» поощрили фильм «Лгунья» Юлии Трофимовой — в конкурсе «Русские премьеры», ленту «Ладья» Сэма Калантари (Иран) — в номинации для документального кино, и «Партнеров» Хосе Марии Флореса (Испания) — в номинации для короткометражек.

    А режиссер из Бангладеш Асиф Ислам был отмечен специальным призом жюри за ленту «Нирвана».

    Как распределились остальные призы, можно посмотреть на странице фестиваля.

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    Комментарии 1

    mwr26 Апр 2024 в 22:07
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