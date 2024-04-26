На Московском международном кинофестивале победил «Стыд»

Вечером 26 апреля на торжественной церемонии подвели итоги Московского международного кинофестиваля. Приз «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм получила мексикано-катарская лента «Стыд», снятая Мигелем Сальгадо. Ее героев похищают и вынуждают вступить в смертельную схватку, где выживет только один, и ему придется рассказать правду семье друга. Еще одного «Золотого Святого Георгия» — за вклад в мировой кинематограф — присудили Сергею Урсуляку.
«Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссерскую работу получил иранец Нахид Азизи Седиг с лентой «Дыхание холода» (этому же фильму достался приз зрительских симпатий; по сценарию сын забирает из тюрьмы отбывшего наказание отца, но не может его простить).
Аналогичной награды за лучшую мужскую роль удостоен Хуан Рамон Лопес, сыгравший в ленте-победительнице «Стыд». А за лучшую женскую наградили актрису из немецкого фильма «Шлимазл» Марике Бейкирх. Также «Серебряным Святым Георгием» поощрили фильм «Лгунья» Юлии Трофимовой — в конкурсе «Русские премьеры», ленту «Ладья» Сэма Калантари (Иран) — в номинации для документального кино, и «Партнеров» Хосе Марии Флореса (Испания) — в номинации для короткометражек.
А режиссер из Бангладеш Асиф Ислам был отмечен специальным призом жюри за ленту «Нирвана».
Как распределились остальные призы, можно посмотреть на странице фестиваля.