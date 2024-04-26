На Московском международном кинофестивале победил «Стыд»

Вечером 26 апреля на торжественной церемонии подвели итоги Московского международного кинофестиваля. Приз «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм получила мексикано-катарская лента «Стыд», снятая Мигелем Сальгадо. Ее героев похищают и вынуждают вступить в смертельную схватку, где выживет только один, и ему придется рассказать правду семье друга. Еще одного «Золотого Святого Георгия» — за вклад в мировой кинематограф — присудили Сергею Урсуляку.



«Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссерскую работу получил иранец Нахид Азизи Седиг с лентой «Дыхание холода» (этому же фильму достался приз зрительских симпатий; по сценарию сын забирает из тюрьмы отбывшего наказание отца, но не может его простить).

