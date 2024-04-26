«Это теперь новый "Конкорд"». Кейтеринговый гигант и конкурент Пригожина накормит петербургских школьников

Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





На устоявшемся рынке школьного питания в Петербурге полноценно закрепился новый персонаж — крупная московская компания, работающая с РЖД и Минобороны. RBE Group будет кормить детей в Приморском районе. Борьба была жаркой.



Итоги конкурсов Торги были объявлены в ноябре 2023 года. Но из-за многочисленных жалоб участников заключить контракты не удавалось в течение пяти месяцев. Так «подвисли» конкурсы на организацию питания в 40 школах района на сумму более 700 млн рублей. На время юридических разбирательств контракты заключили с единственным поставщиком через электронный магазин. Эта упрощенная схема позволила не срывать работу школьных столовых.



Как следует из данных сайта госзакупок, результаты по 20 конкурсам были аннулированы несколько раз. Сначала по итогам рассмотрения протоколов победил ярославский «Комбинат социального питания». После жалобы участников результаты признали недействительными, и к середине марта в лидеры выбился петербургский поставщик с большим опытом — компания «Артис-детское питание». Но и с ним контракты так и не были заключены, а итоги торгов снова аннулировали.



В пресс-службе УФАС по Петербургу уточнили, что после жалоб участников торгов специалисты выявили нарушения, связанные с порядком извещения и оценками заявок. Администрации Приморского района выдали предписания. «Материалы дел переданы уполномоченному должностному лицу Санкт-Петербургского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении виновных лиц», — добавили в пресс-службе.

К середине апреля по 22 конкурсам победителем стал кейтеринговый гигант из Москвы RBE Group. Судя по тому, что новые жалобы на результаты торгов не поступают, с этим поставщиком заключат контракты на сумму более 300 млн рублей.



«В настоящее время школы осуществляют процедуру заключения контрактов с победившим организатором питания, поскольку в порядке норм действующего законодательства после подведения итогов должен быть выдержан мораторий не менее 10 дней. Контракты будут заключены на условиях, установленных заказчиками в извещениях о закупках (проектах контрактов), в первых числах мая 2024 года», — рассказали в администрации Приморского района.



Ещё 18 конкурсов остаются без подрядчиков, жалобы по ним рассматривают.

Реакция конкурентов За контракты в Приморском районе боролись несколько петербургских поставщиков и двое из регионов. Представитель компании «Артис-детское питание» отметил, что развитие конкурентной среды только на руку другим участникам. У «Артиса» уже в этом году, по данным СПАРК, заключено более 250 контрактов с детскими садами, школами и больницами в Петербурге.



«У нас нет претензий. Там правильное решение ФАС. Оно единообразное, — отметил в разговоре с «Фонтанкой» представитель компании. — Где мы считаем, что наши права нарушены, там мы ими занимаемся. Здесь у нас претензий нет».

По словам директора ярославского «Комбината социального питания», депутата региональной думы Максима Вахрукова, его компания подавалась на торги не только в Приморском районе, но и в Василеостровском. Предприятие работает в Волгограде и Владимирской области, заключить контракты в Петербурге не удалось.



«Не могу сказать, что мы как-то сильно на это рассчитывали. В Петербурге рынок всегда был очень специфический. Хотели посмотреть, может быть, что-то поменялось. Нет, ничего не поменялось. Критерии очень субъективные, — прокомментировал Вахруков. — RBE у нас — это теперь новый «Конкорд». Им много чего удается, у них есть такие возможности, у нас нет».

После смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина компании группы «Конкорд» перешли в доверительное управление сына бизнесмена Павла. Это крупнейший актив петербургского предпринимателя, на поставках продуктов в армию он заработал 80 млрд рублей. В 2016 году Пригожин с «Конкордом» считался почти монополистом на рынке школьного питания в Москве. В 2021 году москвичи пробовали зайти в Петербург, тогда в городе провели реформу рынка школьного питания, изменив условия участия в торгах. В итоге был задержан глава управления соцпитания Алексей Барабанщиков и возбуждены уголовные дела, в суде процесс завершился штрафом.



Кейтеринговый гигант RBE Group, основанный самарским предпринимателем Андреем Шокиным, впервые вышел на рынок школьного питания в Петербурге. В пресс-службе компании на вопросы «Фонтанки» не ответили. В контрактах говорится о том, что оказание услуги должно быть на пищеблоке заказчика, то есть школы. В Петербурге создан филиал RBE Group, зарегистрированный в бизнес-центре «Александро-Невская мануфактура», также активно набираются сотрудники, например, для работы стюартами на «Ласточке» — компания работает с РЖД и кормит пассажиров скоростных поездов, включая «Сапсан»

Как писал «Коммерсант», после смерти Евгения Пригожина RBE Group вернул контракты с Минобороны, которые когда-то не смог отстоять перед ГК «Конкорд». Детали и общая сумма не уточнялись. Однако то, что по ним идет работа, можно отследить по обращениям в Арбитражный суд.



В 2024 году АО «Военторг» подал 20 исков к RBE Group. Предприятие хочет взыскать штрафы по договорам на суммы от 160 до 640 тысяч рублей. Некоторые иски уже удовлетворены. Так, в одном из решений указано, что претензии заказчика касались организации питания в столовой «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» МО РФ. По нему арбитражный суд Москвы назначил штраф подрядчику в размере 632 866 рублей.



В другом решении говорится о конкретных нарушениях, которые допустил подрядчик: порции в столовой были на 16% легче, чем требуют нормы питания военных, гречку подали на раздачу теплой (44,0°С вместо не ниже 65°С), также после одного из обедов не помыли универсальную кухонную машину. За эти нарушения суд назначил штраф в размере 166 907 рублей. Стоит добавить, что «Военторг» в принципе очень активно судится со своими контрагентами. За прошлый год предприятие подало 438 исков, в этом году зафиксировано 72 иска.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру».

