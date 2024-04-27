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    Полуночный вертолет разбудил жителей Красносельского района

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    Ночную тишину в Красносельском районе нарушил низко летающий вертолет. Об этом поздно вечером в пятницу, 26 апреля, сообщили читатели «Фонтанки».

    читатели «Фонтанки»

    Геликоптер заметили ближе к полуночи над заливом. «Наворачивает круги то над водой, то над жилыми домами», поделились очевидцы.

    Кружила «вертушка» и над домами на улицах Маршала Захарова и Рихарда зорге, разбудил он и жильцов на Ленинском проспекте.

    «Аномально низко летает вертолет над домами, еще и в 12 часов ночи», — возмутились петербуржцы.

    Некоторые очевидцы рассказали, что видели сразу три вертолета. Кружили они над Красносельским районом и днем: кадрами низколетящих машин с «Фонтанкой» поделились сразу два читателя.

    читатель «Фонтанки»

    Вертолеты будоражат жителей Красносельского района редко, но метко. В июне 2022 года геликоптер кружил над Полежаевским парком. По словам очевидца, он прилетел со стороны Константиновского дворца, где проводят различные мероприятия, в том числе для встреч глав государств и высокопоставленных чиновников.

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    Красносельский районВертолет
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