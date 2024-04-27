Полуночный вертолет разбудил жителей Красносельского района

Ночную тишину в Красносельском районе нарушил низко летающий вертолет. Об этом поздно вечером в пятницу, 26 апреля, сообщили читатели «Фонтанки».
читатели «Фонтанки»
Геликоптер заметили ближе к полуночи над заливом. «Наворачивает круги то над водой, то над жилыми домами», поделились очевидцы.
Кружила «вертушка» и над домами на улицах Маршала Захарова и Рихарда зорге, разбудил он и жильцов на Ленинском проспекте.
«Аномально низко летает вертолет над домами, еще и в 12 часов ночи», — возмутились петербуржцы.
Некоторые очевидцы рассказали, что видели сразу три вертолета. Кружили они над Красносельским районом и днем: кадрами низколетящих машин с «Фонтанкой» поделились сразу два читателя.
читатель «Фонтанки»
Вертолеты будоражат жителей Красносельского района редко, но метко. В июне 2022 года геликоптер кружил над Полежаевским парком. По словам очевидца, он прилетел со стороны Константиновского дворца, где проводят различные мероприятия, в том числе для встреч глав государств и высокопоставленных чиновников.