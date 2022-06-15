«Мам, ты видела у него звезду?» Шумный вертолёт встревожил жителей юго-запада Петербурга

Тишину в Красносельском районе Петербурга нарушил шум вертолёта, который некоторое время кружил над парком и скрылся в неизвестном направлении. Очевидец предположил, что он мог прилететь со стороны Стрельны.
читатель «Фонтанки» Владимир
Как рассказал «Фонтанке» читатель Владимир 15 июня, вертолёт делал круги над Полежаевским парком в течение приблизительно пяти минут с 13:10. Летательный аппарат заметили его жена и сын, которые прильнули к окнам дома.
«Мам, ты видела у него звезду?» — спросил удивленный ребёнок.
По наблюдениям Владимира, вертолёт летел со стороны Стрельны. Там расположен Константиновский дворец — одно из самых престижных мест для проведения различных мероприятий, в том числе для встреч глав государств и высокопоставленных чиновников.
Сегодня в «Экспофоруме» — выставочном центре в соседнем, Пушкинском, районе города — стартовал «нулевой» день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом году ПМЭФ пройдёт в Петербурге с 15 по 18 июня. Его главная тема: «Новый мир — новые возможности».