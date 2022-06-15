«Мам, ты видела у него звезду?» Шумный вертолёт встревожил жителей юго-запада Петербурга

Тишину в Красносельском районе Петербурга нарушил шум вертолёта, который некоторое время кружил над парком и скрылся в неизвестном направлении. Очевидец предположил, что он мог прилететь со стороны Стрельны.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Владимир 15 июня, вертолёт делал круги над Полежаевским парком в течение приблизительно пяти минут с 13:10. Летательный аппарат заметили его жена и сын, которые прильнули к окнам дома.



«Мам, ты видела у него звезду?» — спросил удивленный ребёнок.



По наблюдениям Владимира, вертолёт летел со стороны Стрельны. Там расположен Константиновский дворец — одно из самых престижных мест для проведения различных мероприятий, в том числе для встреч глав государств и высокопоставленных чиновников.

