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    «Мам, ты видела у него звезду?» Шумный вертолёт встревожил жителей юго-запада Петербурга

    2639
    6 комментариев

    Тишину в Красносельском районе Петербурга нарушил шум вертолёта, который некоторое время кружил над парком и скрылся в неизвестном направлении. Очевидец предположил, что он мог прилететь со стороны Стрельны.

    читатель «Фонтанки» Владимир

    Как рассказал «Фонтанке» читатель Владимир 15 июня, вертолёт делал круги над Полежаевским парком в течение приблизительно пяти минут с 13:10. Летательный аппарат заметили его жена и сын, которые прильнули к окнам дома.

    «Мам, ты видела у него звезду?» — спросил удивленный ребёнок.

    По наблюдениям Владимира, вертолёт летел со стороны Стрельны. Там расположен Константиновский дворец — одно из самых престижных мест для проведения различных мероприятий, в том числе для встреч глав государств и высокопоставленных чиновников.

    Сегодня в «Экспофоруме» — выставочном центре в соседнем, Пушкинском, районе города — стартовал «нулевой» день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом году ПМЭФ пройдёт в Петербурге с 15 по 18 июня. Его главная тема: «Новый мир — новые возможности».

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    Комментарии (6)

    VKuser49193372
    Может, со стороны Брянска шел
    SU LUX INN
    пугают наших деток, какой Ужас!
    Bad robot
    Ну просто охренеть событие - вертолёт в небе. Обычно то они не летают, а по земле ездят.
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