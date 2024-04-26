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    Минфин: «Алроса» может выйти из проекта «Катока» в Анголе

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    Группа российских алмазодобывающих компаний «Алроса» может выйти из совместного предприятия с ангольской Endiama — горнорудного общества «Катока», 26 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

    По словам Моисеева, ангольская сторона считает, что участие в проекте «Алросы» в качестве акционера мешает развивать бизнес, поскольку многие участники рынка отказываются от работы с «Катокой». Сейчас рассматриваются разные варианты дальнейшего участия «Алросы», сказал Моисеев, «но смысл в них такой, что, мы видим, что придется этот актив продавать»», — заявил он (цитата по ТАСС).

    «Алроса» работает в Анголе с 1992 года. В 2018 году компания увеличила свою долю в предприятии до 41%, еще 41% владеет Национальная алмазная компания Анголы, оставшиеся 18% принадлежат LL International Holding BV.

    Декабрьский, 12-й пакет санкций Евросоюза запретил прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Эмбарго вступило в силу 1 января. В феврале санкционные ограничения ввело и Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, запретив импорт в страну непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами российского происхождения.

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    АлмазыАлроса
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