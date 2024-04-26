В Буграх заметили наблюдательного лося

У деревни Мендсары Бугровского сельского поселения в Ленобласти заметили лося. Крупный представитель семейства оленевых повстречался местному жителю вблизи дороги. Завидев его, лось не испугался и не кинулся в чащу. Видео с животным появилось в пятницу, 26 апреля, в телеграм-канале Бугры.
Он степенно брел между деревьев и внимательно наблюдал за человеком. А человек наблюдал за лосем и даже записал его на видео. Лоси выходят на дорогу круглый год. Как правило, магистрали часто пересекают пути миграции животных. Ведомые инстинктами, они не замечают асфальта и часто становятся причиной аварий.
Случается, лоси приходят покормиться в облюбованные уголки леса. Одного сохатого в январе заметили жильцы ЖК «Юнтолово», когда тот наведался в заброшенные сады напротив жилого дома на улице Ивинской.