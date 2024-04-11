Машина в кювете, животное на дороге. В ДТП под Гатчиной, по словам очевидцев, погиб не только лось

Серьёзное ДТП произошло ночью 11 апреля на автодороге Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленобласти, сообщают очевидцы в соцсетях.
На 67-м километре, в Рождественском сельском поселении, Ford Fusion сбил лося, от удара выехал на встречную полосу и улетел в кювет; водитель скончался на месте, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В группе «Полезная Гатчина» также рассказывают, что Ford сбил лосенка, внезапно выскочившего на проезжую часть, и водитель умер до приезда скорой помощи.