«Моя мечта сбылась!» Лось пришел под окна жителей Юнтолово

Жителей МО Юнтолово в Приморском районе Петербурга днем в пятницу, 5 января, ждал сюрприз. Из сосновой чащи вышел лось и расположился в рощице напротив дома 19/1 по улице Ивинской. Он неспешно жевал ветки и дал возможность горожанам полюбоваться собою прямо из окна. Жильцы записали лесного гостя на видео и поделились им с «Фонтанкой».
читательница «Фонтанки» Ксения
«Моя мечта сбылась! Я это загадал!» — поделился радостью мальчик за кадром.
Лося в Юнтолово местные жители видят достаточно часто. То он вприпрыжку бежит в лес, наперекор транспортному потоку на 3-ей Конной Лахте. То стоит на обочине, вселяя в автолюбителей трепет — рост лесного великана достигает 2 метров.