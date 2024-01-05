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    «Моя мечта сбылась!» Лось пришел под окна жителей Юнтолово

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    Жителей МО Юнтолово в Приморском районе Петербурга днем в пятницу, 5 января, ждал сюрприз. Из сосновой чащи вышел лось и расположился в рощице напротив дома 19/1 по улице Ивинской. Он неспешно жевал ветки и дал возможность горожанам полюбоваться собою прямо из окна. Жильцы записали лесного гостя на видео и поделились им с «Фонтанкой».

    читательница «Фонтанки» Ксения

    «Моя мечта сбылась! Я это загадал!» — поделился радостью мальчик за кадром.

    Лося в Юнтолово местные жители видят достаточно часто. То он вприпрыжку бежит в лес, наперекор транспортному потоку на 3-ей Конной Лахте. То стоит на обочине, вселяя в автолюбителей трепет — рост лесного великана достигает 2 метров.

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