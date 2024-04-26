«Корни в ветки — и в теплые края». Когда в Петербурге зацветет сакура

Петербуржцев так сильно интересует, когда же в городе на Неве тоже зацветет сакура, что Ботанический сад имени Петра Великого решил ответить всем и сразу. С Москвой просят не сравнивать.



Обычно сакура в Петербурге зацветает в первой декаде мая. «Бывает, конечно, она распускается и 28 апреля, если погода тёплая, но в этом году явно не тот случай. Сегодня на календаре ещё только 26 апреля, а вопросы поступают уже больше недели», — отмечают в пресс-службе Ботанического сада.