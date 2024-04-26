«Корни в ветки — и в теплые края». Когда в Петербурге зацветет сакура

Петербуржцев так сильно интересует, когда же в городе на Неве тоже зацветет сакура, что Ботанический сад имени Петра Великого решил ответить всем и сразу. С Москвой просят не сравнивать.
Обычно сакура в Петербурге зацветает в первой декаде мая. «Бывает, конечно, она распускается и 28 апреля, если погода тёплая, но в этом году явно не тот случай. Сегодня на календаре ещё только 26 апреля, а вопросы поступают уже больше недели», — отмечают в пресс-службе Ботанического сада.
Возможно, петербуржцы засматриваются на столицу: в Москве в этом году сакура зацвела уже в середине апреля. Этому способствовала аномально теплая погода, обычно в столице она распускается во второй половине апреля.
В петербургском Ботаническом саду просят не сравнивать: в Москве все цветет на неделю-две раньше, чем в Северной столице. Тем более погода в Петербурге не балует: «минус» ночью, +5 градусов днем.
«На месте сакуры мы бы уже взяли корни в ветки и убежали в тёплые края. Но она держится, чтобы скоро порадовать нас своим цветением. Всему своё время. Она так же, как и мы с вами, ждёт тепла, чтобы зацвести», — добавили в Ботаническом саду.
Для желающих следить за процессом на сайте ботсада публикуют календарь цветения сакуры. Там указывают, на какой стадии находятся разные растения и где они расположены. Изменения в календарь вносят по мере зацветания.
В Ботаническом саду растет несколько десятков сортов сакуры, причем часть из них еще ни разу не цвели. Одно дерево в среднем цветет неделю, но может и меньше, если погода слишком теплая или дождливая. А в целом период цветения сакуры в саду длится около трех недель — виды и сорта сменяют друг друга. Первыми зацветают самые крупные деревья: вишни Саржента и вишня курильская.