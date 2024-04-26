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    Агути Оливер из Ленинградского зоопарка знает тонкости соседства с обезьянками

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    Ленинградский зоопарк

    В Ленинградском зоопарке 26 апреля показали дружное соседство обезьянок саймири и грызуна агути. Но дружба дружбой, а еду надо спрятать.

    Агути по имени Оливер живет вместе с саймири, поскольку их естественная среда обитания очень похожа, объяснили в зоопарке. Оба вида обитают в тропических лесах Южной Америки и нуждаются в теплом и влажном климате. К тому же у них похожие предпочтения в еде: и те и другие питаются фруктами, овощами и орехами. Но с большим удовольствием перекусят насекомыми, моллюсками, мелкими лягушками или яйцами. Как, например, саймири на видео, уплетающий вареное яйцо.

    Случается, что обезьянки воруют еду прямо у Оливера из-под носа. Но тот к этому уже привык, поэтому сначала запасает лакомства, раскладывая по укромным местам, и только потом приступает к трапезе, поедая остальное из тарелки.

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    ПетербургЛенинградский зоопаркЖивотные
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