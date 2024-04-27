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    Польша подняла в воздух военные самолета «из-за российской авиации»

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    В Польше военные самолеты поднялись в воздух из-за наблюдающейся, по утверждению польской стороны, активностью российской дальней авиации. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщило Оперативное командование ВС Польши, передает ТАСС.

    «Польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — сказано в сообщении польских военных.

    Они утверждают, что вечером в пятницу «наблюдается усиленная активность Российской Федерации».

    В последнее время польская авиации неоднократно предпринимала подобные действия. В Минобороны РФ заявляли, что полеты военных самолетов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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