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    Минпросвещения планирует открыть центры переподготовки бойцов СВО по всей стране

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    Специальные центры переподготовки участников специальной военной операции планируется открыть во всех педагогических вузах России — по аналогии с действующим на базе Государственного университета просвещения. Об этом 26 апреля сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

    Центры понадобятся для обучения бойцов СВО дальнейшей образовательной деятельности в школах. О планах их создания «по всей стране» Кравцов рассказал на встрече с самими участниками военной операции, которая прошла на площадке центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения. Глава Министерства просвещения отметил значимость того, что бойцы СВО приходят в школы и рассказывают «ребятам о спецоперации» (цитата по РИА Новости).

    Сегодня же Владимир Путин призвал политические партии активно выдвигать и поддерживать на выборах всех уровней бойцов, отличившихся во время специальной военной операции.

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    СВОШколыСергей Кравцов
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