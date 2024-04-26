Минпросвещения планирует открыть центры переподготовки бойцов СВО по всей стране

Специальные центры переподготовки участников специальной военной операции планируется открыть во всех педагогических вузах России — по аналогии с действующим на базе Государственного университета просвещения. Об этом 26 апреля сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Центры понадобятся для обучения бойцов СВО дальнейшей образовательной деятельности в школах. О планах их создания «по всей стране» Кравцов рассказал на встрече с самими участниками военной операции, которая прошла на площадке центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения. Глава Министерства просвещения отметил значимость того, что бойцы СВО приходят в школы и рассказывают «ребятам о спецоперации» (цитата по РИА Новости).