Мать погибшего на СВО бойца не может получить миллионы «гробовых». Они положены его отцу, но он служит в ВСУ

Уже полтора года жительница Свердловской области не может получить половину выплаты за гибель сына на СВО. Ей говорят, что часть денег положена его отцу, но мужчина служит в украинской армии.

Как рассказывает издание E1.RU 26 апреля, семья Александра Папуны жила в донецком городе Волноваха, но после 2014 года разделилась. Его мама Наталия переехала в свердловский поселок Рефтинский. Александр же с 2014 года участвовал в боях на Украине. В 2021-м он вернулся к матери, но после начала спецоперации снова уехал в ДНР. Там он записался в добровольческий батальон «Сомали».

24 октября 2022 года Александр погиб. Наталия обратилась к властям Донецкой народной республики за выплатой, которая положена в таких случаях, — пять миллионов рублей. Лишь спустя год ей перечислили половину этой суммы и объяснили, что оставшаяся часть положена отцу погибшего. Однако дело в том, что он тоже служит, но в украинской армии, рассказывает Наталия. Она говорит, что даже довольствие сына за октябрь 2022 года поделили на две части. Служба отца в ВСУ «никого не смущает».

Женщина обратилась в Генпрокуратуру и в марте 2024 года получила ответ, что обращение для проверки направлено в Военную прокуратуру Объединенной группировки войск.

