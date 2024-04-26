Мать погибшего на СВО бойца не может получить миллионы «гробовых». Они положены его отцу, но он служит в ВСУ

Уже полтора года жительница Свердловской области не может получить половину выплаты за гибель сына на СВО. Ей говорят, что часть денег положена его отцу, но мужчина служит в украинской армии.
Как рассказывает издание E1.RU 26 апреля, семья Александра Папуны жила в донецком городе Волноваха, но после 2014 года разделилась. Его мама Наталия переехала в свердловский поселок Рефтинский. Александр же с 2014 года участвовал в боях на Украине. В 2021-м он вернулся к матери, но после начала спецоперации снова уехал в ДНР. Там он записался в добровольческий батальон «Сомали».
24 октября 2022 года Александр погиб. Наталия обратилась к властям Донецкой народной республики за выплатой, которая положена в таких случаях, — пять миллионов рублей. Лишь спустя год ей перечислили половину этой суммы и объяснили, что оставшаяся часть положена отцу погибшего. Однако дело в том, что он тоже служит, но в украинской армии, рассказывает Наталия. Она говорит, что даже довольствие сына за октябрь 2022 года поделили на две части. Служба отца в ВСУ «никого не смущает».
Женщина обратилась в Генпрокуратуру и в марте 2024 года получила ответ, что обращение для проверки направлено в Военную прокуратуру Объединенной группировки войск.
Получить половину выплаты Наталии помог свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. От корреспондента E1.RU он узнал, что женщине перечислили только часть положенной суммы. По словам Иванова, он впервые встретился с проблемой, когда родственники погибших находятся по разные стороны фронта. Депутат заявил, что подключится к решению проблемы и направит депутатский запрос.
По словам Иванова, когда погиб Александр Папуна, в министерстве соцполитики ДНР им ответили, что «у них не было денег для выплат». Кроме того, по словам депутата, в 2022–2023 годах чиновники полагали, что отец Александра захочет принять российское гражданство и тогда сможет претендовать на выплату.
У Александра остался сын. Сейчас мальчик ходит во второй класс. Вместе с ним на Урал из Донбасса перебралась и мама.