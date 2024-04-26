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    Вильфанд: бóльшую часть России еще догонит половодье

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    Половодье ждет бóльшую часть территории России из-за сохранения снежных осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 26 апреля, передает ТАСС.

    По его словам, на конец апреля три четверти территории страны все еще покрыты снегом. «Это значит, что проблема половодья еще впереди. Еще вот великие сибирские реки начнут вскрываться — Обь, Лена, Енисей. Северо-Запад европейской России: Северная Двина и многие другие реки великие, Архангельск и так далее», — добавил синоптик.

    Всего в результате экстремального паводка 2024 года в России весенним половодьем было подтоплено более 13 тысяч жилых домов, почти 20 тысяч приусадебных участков, 146 мостов. Бóльшая часть — 12,8 тысячи домов — были затоплены в Оренбургской области. В Орске в разгар паводка было подтоплено около семи тысяч жилых домов с участками, эвакуировано две с половиной тысячи человек.

    Ранее генпрокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, назвал недостаточными и неэффективными меры по предотвращению паводков в стране. В этот же день президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по ликвидации последствий затоплений в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

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    ПоловодьеРоман Вильфанд
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