Генпрокурор РФ предложил «более жесткие меры» за незаконную выдачу ВНЖ и патентов мигрантам

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести более «жесткие меры» за незаконную выдачу патентов и вида на жительство мигрантам. Об этом он заявил 24 апреля на пленарном заседании Совета Федерации, где обсуждалось состояние законности и правопорядка в России и проделанная в 2023 году работа по их укреплению.

Такие меры должны применяться в отношении чиновников, выдающих иностранным гражданам патенты на работу, сертификаты о знании языка и вид на жительство в обход закона или с нарушениями. По словам Краснова, «соответствующие поручения даны прокурорам на коллегии». Генпрокурор отметил, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами в России, выросло в 2023 году на 75%.