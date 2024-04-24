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    Генпрокурор РФ предложил «более жесткие меры» за незаконную выдачу ВНЖ и патентов мигрантам

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    10 комментариев

    Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести более «жесткие меры» за незаконную выдачу патентов и вида на жительство мигрантам. Об этом он заявил 24 апреля на пленарном заседании Совета Федерации, где обсуждалось состояние законности и правопорядка в России и проделанная в 2023 году работа по их укреплению.

    Такие меры должны применяться в отношении чиновников, выдающих иностранным гражданам патенты на работу, сертификаты о знании языка и вид на жительство в обход закона или с нарушениями. По словам Краснова, «соответствующие поручения даны прокурорам на коллегии». Генпрокурор отметил, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами в России, выросло в 2023 году на 75%.

    Помимо этого, Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на гособоронзаказ, назвал недостаточными и неэффективными меры по предотвращению паводков в стране и призвал устранить дисбаланс в зарплатах военных, привлеченных к охране границы с Украиной

    Ранее в московском Институте русского языка сменили ректора после махинаций с сертификатами для мигрантов.

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    Комментарии 10

    28064888624 Апр 2024 в 12:33
    Просто поднял планку взяток....болгары восхитились!
    +0−0
    сVоих не бросаем24 Апр 2024 в 12:02
    опять говорильня, говорильней и закончится
    +2−0
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