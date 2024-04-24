Генпрокурор РФ предложил «более жесткие меры» за незаконную выдачу ВНЖ и патентов мигрантам

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести более «жесткие меры» за незаконную выдачу патентов и вида на жительство мигрантам. Об этом он заявил 24 апреля на пленарном заседании Совета Федерации, где обсуждалось состояние законности и правопорядка в России и проделанная в 2023 году работа по их укреплению.
Такие меры должны применяться в отношении чиновников, выдающих иностранным гражданам патенты на работу, сертификаты о знании языка и вид на жительство в обход закона или с нарушениями. По словам Краснова, «соответствующие поручения даны прокурорам на коллегии». Генпрокурор отметил, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами в России, выросло в 2023 году на 75%.
Помимо этого, Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на гособоронзаказ, назвал недостаточными и неэффективными меры по предотвращению паводков в стране и призвал устранить дисбаланс в зарплатах военных, привлеченных к охране границы с Украиной
Ранее в московском Институте русского языка сменили ректора после махинаций с сертификатами для мигрантов.