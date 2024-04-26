Взять кредит на машину станет сложнее. ЦБ впервые ужесточил требования к выдаче автокредитов

С 1 июля 2024 года российские банки будут обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, которые выдаются заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой. Об этом решении регулятор объявил 26 апреля.
Для кредитов на покупку машин ужесточение требований произошло впервые. По решению ЦБ надбавки будут распространяться на кредиты для заемщиков, которые уже отдают на обслуживание имеющихся кредитов и займов более 50% своего ежемесячного дохода.
Банк России объяснил новые меры тем, что этот сегмент кредитного рынка серьезно вырос — на 53% в годовом выражении по состоянию на 1 апреля. «Фонтанка» уже писала о том, что в Петербурге вырос спрос на автокредиты: за 2023 год объем выданных займов вырос на 80,1% — до 78,6 млрд рублей. В первом квартале рост продолжал ускоряться: за три месяца в городе выдали на 83,5% больше кредитов на покупку автомобиля, чем за аналогичный период прошлого года.
Как подчеркнули в регуляторе, рост обеспечивается ослаблением банками стандартов кредитования. За первый квартал этого года 61% автокредитов был предоставлен заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50%. Годом ранее доля таких выдач составляла 50%, а в начале 2022 года — 44%.
По данным ЦБ на 1 марта 2024 года, задолженность россиян по автокредитам составляла 1,82 трлн руб.
Ранее ЦБ также ужесточил для участников рынка требования по необеспеченным кредитам. Тогда банк связал меру с необходимостью снизить закредитованность населения.
Цель макропруденциальных лимитов — повлиять не на темпы роста кредитования, а сделать так, чтобы этот рост происходил не за счет рискованных кредитов. То есть чтобы люди, у которых и так много кредитов, не брали новые займы и это не становилось социальной проблемой, пояснила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 26 апреля.