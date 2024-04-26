Взять кредит на машину станет сложнее. ЦБ впервые ужесточил требования к выдаче автокредитов

С 1 июля 2024 года российские банки будут обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, которые выдаются заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой. Об этом решении регулятор объявил 26 апреля.



Для кредитов на покупку машин ужесточение требований произошло впервые. По решению ЦБ надбавки будут распространяться на кредиты для заемщиков, которые уже отдают на обслуживание имеющихся кредитов и займов более 50% своего ежемесячного дохода.

Банк России объяснил новые меры тем, что этот сегмент кредитного рынка серьезно вырос — на 53% в годовом выражении по состоянию на 1 апреля. «Фонтанка» уже писала о том, что в Петербурге вырос спрос на автокредиты: за 2023 год объем выданных займов вырос на 80,1% — до 78,6 млрд рублей. В первом квартале рост продолжал ускоряться: за три месяца в городе выдали на 83,5% больше кредитов на покупку автомобиля, чем за аналогичный период прошлого года.