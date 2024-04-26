Олимпийский огонь отправился из Афин в Париж. Его путешествие продлится три месяца

В греческих Афинах на стадионе «Панатинаикос» 26 апреля состоялась церемония передачи олимпийского огня организаторам
Зажженный 16 апреля в Древней Олимпии огонь был внесен на стадион греческой легкоатлеткой Андигони Дризмбиоти, ставшей в 2022 году двукратной чемпионкой Европы по спортивной ходьбе на дистанциях 20 и 35 километров, а в финале мероприятия огонь вручили руководителю оргкомитета «
На ночь олимпийский огонь будет отправлен во французское посольство в Афинах, а в субботу отправится во Францию на паруснике «Белем», уже ожидающем в порту Пирей. 8 мая огонь доставят в Марсель, где его торжественно встретят около 150 тысяч человек. После этого начнется
Парижская олимпиада продлится до 11 августа.