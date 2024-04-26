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    Олимпийский огонь отправился из Афин в Париж. Его путешествие продлится три месяца

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    В греческих Афинах на стадионе «Панатинаикос» 26 апреля состоялась церемония передачи олимпийского огня организаторам XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

    Зажженный 16 апреля в Древней Олимпии огонь был внесен на стадион греческой легкоатлеткой Андигони Дризмбиоти, ставшей в 2022 году двукратной чемпионкой Европы по спортивной ходьбе на дистанциях 20 и 35 километров, а в финале мероприятия огонь вручили руководителю оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге.

    На ночь олимпийский огонь будет отправлен во французское посольство в Афинах, а в субботу отправится во Францию на паруснике «Белем», уже ожидающем в порту Пирей. 8 мая огонь доставят в Марсель, где его торжественно встретят около 150 тысяч человек. После этого начнется 68-дневная эстафета по территории Франции, которая завершится на открытии Игр 26 июля.

    Парижская олимпиада продлится до 11 августа.

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    Андигони ДризмбиотиОлимпийский огоньОлимпиада в Париже
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