Олимпийский огонь отправился из Афин в Париж. Его путешествие продлится три месяца

В греческих Афинах на стадионе «Панатинаикос» 26 апреля состоялась церемония передачи олимпийского огня организаторам XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Зажженный 16 апреля в Древней Олимпии огонь был внесен на стадион греческой легкоатлеткой Андигони Дризмбиоти, ставшей в 2022 году двукратной чемпионкой Европы по спортивной ходьбе на дистанциях 20 и 35 километров, а в финале мероприятия огонь вручили руководителю оргкомитета « Париж-2024 » Тони Эстанге.

