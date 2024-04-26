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    Беглов пообещал Путину восстановить все старые фонтаны в Петербурге

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    В Петербурге планируют открыть больше полусотни общественных пространств и отреставрировать все старые фонтаны. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 26 апреля заявил губернатор Александр Беглов.

    По словам Беглова, задачу восстановить заброшенные фонтаны в городе, поставленную президентом, Петербург «не полностью, но выполняет». На данный момент удалось отреставрировать 45 уникальных старых фонтанов, в том числе в пригородах, например в Колпино, сказал он. Среди них не только большие сооружения, как у библиотеки Ленина или в парке Победы, но и дворовые. Фонтаны вернули в работу, оснастили подсветкой и сделали освещение.

    «В планах восстановить все фонтаны, которые раньше были построены, а сегодня находятся в запустении», — добавил Беглов.

    Речь также зашла об общественных пространствах: набережных, парках, садах, прогулочных зонах, детских площадках, больших и малых прогулочных катерах и местах, где «люди серебряного возраста» могли бы посидеть и отдохнуть. В 2024 году, по словам губернатора, в Петербурге откроют 60 таких пространств.

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    ПетербургАлександр БегловВладимир ПутинОбщественные пространстваФонтаны
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