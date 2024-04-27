МИД Польши заявил, что президент Дуда не имел полномочий обсуждать ядерное оружие

Правительство Польши заявило, что президенту страны Анджею Дуде не поручали делать заявления о перспективах размещения на территории страны американского ядерного оружия. Об этом заявил глава МИДа Радослав Сикорский, передает 27 апреля РБК со ссылкой на PAP.
По словам Сикорского, внешнюю политику Польши формирует кабинет министров, а президент представляет ее на международной арене. Он отметил, что Дуде «уже было сказано на самых высоких уровнях, и не только польских», что на размещение ядерного оружия нет шансов. Сикорский добавил, что не согласен с мнением, что Польша станет ядерной державой в случае появления на ее территории ядерных боеголовок другой страны.
Сикорский также сказал, что в курсе российского ответа на высказывание Дуды. То, что любой склад с ядерным оружием станет «целью российского удара», он назвал «совершенно очевидным».
Как ранее пояснял президент Польши, размещение в республике ядерного оружия помогло бы «укрепить безопасность восточного фланга НАТО». Кроме того, по его словам, это могло бы стать ответным действием на «милитаризацию» Калининградской области и перемещение российского ядерного оружия в Республику Беларусь.
Российские военные проанализируют ситуацию и примут все необходимые меры, если ядерное оружие Соединенных Штатов появится в Польше, заявил в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.