МИД Польши заявил, что президент Дуда не имел полномочий обсуждать ядерное оружие

Правительство Польши заявило, что президенту страны Анджею Дуде не поручали делать заявления о перспективах размещения на территории страны американского ядерного оружия. Об этом заявил глава МИДа Радослав Сикорский, передает 27 апреля РБК со ссылкой на PAP.

По словам Сикорского, внешнюю политику Польши формирует кабинет министров, а президент представляет ее на международной арене. Он отметил, что Дуде «уже было сказано на самых высоких уровнях, и не только польских», что на размещение ядерного оружия нет шансов. Сикорский добавил, что не согласен с мнением, что Польша станет ядерной державой в случае появления на ее территории ядерных боеголовок другой страны.