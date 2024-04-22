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    Песков пообещал ответные действия в случае размещения ядерного оружия США в Польше

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    11 комментариев

    Российские военные проанализируют ситуацию и примут все необходимые меры, если ядерное оружие Соединенных Штатов появится в Польше. Об этом 22 апреля в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

    «Все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность, [будут приняты]», — заявил Дмитрий Песков, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие.

    Как ранее пояснил глава Польши, такая мера помогла бы «укрепить безопасность восточного фланга НАТО». Кроме того, это могло бы стать ответным действием на «милитаризацию» Калининградской области и перемещение российского ядерного оружия в Республику Беларусь.

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    Комментарии 11

    Slava_Rossii222 Апр 2024 в 14:25
    Опять повезут ЯО на Кубу?
    +1−0
    Доверчивый_5e4ce296a090022 Апр 2024 в 14:20
    пусть разместит в Кремле и во всех резиденциях
    +0−0
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