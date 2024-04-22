Песков пообещал ответные действия в случае размещения ядерного оружия США в Польше

Российские военные проанализируют ситуацию и примут все необходимые меры, если ядерное оружие Соединенных Штатов появится в Польше. Об этом 22 апреля в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.



«Все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность, [будут приняты]», — заявил Дмитрий Песков, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие.



Как ранее пояснил глава Польши, такая мера помогла бы «укрепить безопасность восточного фланга НАТО». Кроме того, это могло бы стать ответным действием на «милитаризацию» Калининградской области и перемещение российского ядерного оружия в Республику Беларусь.

