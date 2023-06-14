Лукашенко о ядерном арсенале: «бомбы в три раза мощнее, чем в Хиросиме»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал тип, мощность и боевую эффективность переданного Россией ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой.



По словам белорусского лидера, получены ракеты и бомбы. Мощность бомб Лукашенко описал как «в три раза мощнее чем в Хиросиме и Нагасаки», то есть примерно 60 килотонн. Президент убеждён, что каждая такая бомба может уничтожить 1 миллион человек.



Лукашенко также упомянул наличие в республике хранилищ для ядерных арсеналов. Количество обозначил так — «хранилищ как собак в деревне».

