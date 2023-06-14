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    Лукашенко о ядерном арсенале: «бомбы в три раза мощнее, чем в Хиросиме»

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал тип, мощность и боевую эффективность переданного Россией ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой.

    По словам белорусского лидера, получены ракеты и бомбы. Мощность бомб Лукашенко описал как «в три раза мощнее чем в Хиросиме и Нагасаки», то есть примерно 60 килотонн. Президент убеждён, что каждая такая бомба может уничтожить 1 миллион человек.

    Лукашенко также упомянул наличие в республике хранилищ для ядерных арсеналов. Количество обозначил так — «хранилищ как собак в деревне».

    «Пусть враги, Оля, трепещут!» — сказал Александр Лукашенко в интервью журналистке.

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    Александр ЛукашенкоЯдерное оружиеОльга Скабеева
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