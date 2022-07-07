Не только на Синопской. Ещё пять автостоянок прекратят работу в Петербурге

Петербургских автомобилистов предупредили, что с 1 августа они потеряют не только перехватывающую парковку на Синопской набережной, но и пять городских автостоянок.
Так, последний месяц работает парковка в Шушарах на Переведенской улице, участок 1. Прекратят работу две автостоянки в Московском районе города: на Толмачёвской улице, участок 1 (севернее дома 7В по Стартовой улице) и на Витебском проспекте, участок 1 (юго-восточнее пересечения со Звездной улицей).
В Кировском районе с началом августа автомобилисты не смогут ставить машины на проспекте Народного Ополчения напротив дома № 179 и на проспекте Маршала Жукова южнее дома № 5А по Кронштадтской улице.
Как уточнили «Фонтанке» в комитете по транспорту, автостоянки прекращают работу в связи с низкой заполняемостью. Перехватывающую парковку на Синопской набережной закрывают из-за воссоздания храма Бориса и Глеба.