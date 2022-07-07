Не только на Синопской. Ещё пять автостоянок прекратят работу в Петербурге

Петербургских автомобилистов предупредили, что с 1 августа они потеряют не только перехватывающую парковку на Синопской набережной, но и пять городских автостоянок.



Так, последний месяц работает парковка в Шушарах на Переведенской улице, участок 1. Прекратят работу две автостоянки в Московском районе города: на Толмачёвской улице, участок 1 (севернее дома 7В по Стартовой улице) и на Витебском проспекте, участок 1 (юго-восточнее пересечения со Звездной улицей).