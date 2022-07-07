Перехватывающую парковку на Синопской набережной закрывают из-за воссоздания храма Бориса и Глеба

На Синопской набережной, напротив дома № 30, с 1 августа закрывается перехватывающая парковка. Это связано с планами по воссозданию утраченного храма святых князей Бориса и Глеба. 7 июля эту информацию «Фонтанке» подтвердили в городском комитете по транспорту.
«На земельном участке, расположенном на Синопской набережной, Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге планирует строительство храма благоверных князей Бориса и Глеба», — рассказали в комитете.
Пятикупольную церковь во имя святых Бориса и Глеба возвели в 1869–1882 годах по проекту Михаила Щурупова. Внешний облик здания вобрал в себя черты романского стиля, каноны русского зодчества. Храм работал до 1934 года, а в 1975 году его взорвали. Сохранился только небольшой фрагмент фундамента, и здание необходимо воссоздавать практически полностью. В разработке принимает участие архитектор Михаил Мамошин. Реализацией проекта занимается связанный с топ-менеджментом «Газпрома» фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.
Храм святых Бориса и Глеба вошел в список утраченных петербургских доминант, рекомендованных к восстановлению.