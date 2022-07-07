Перехватывающую парковку на Синопской набережной закрывают из-за воссоздания храма Бориса и Глеба

На Синопской набережной, напротив дома № 30, с 1 августа закрывается перехватывающая парковка. Это связано с планами по воссозданию утраченного храма святых князей Бориса и Глеба. 7 июля эту информацию «Фонтанке» подтвердили в городском комитете по транспорту.



«На земельном участке, расположенном на Синопской набережной, Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге планирует строительство храма благоверных князей Бориса и Глеба», — рассказали в комитете.

