КГИОП одобрил эскиз воссоздания храма благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной

Эскизный проект храма благоверных князей Бориса и Глеба, который был взорван в Петербурге в советское время, получил одобрение. КГИОП выдал заключение о соответствии проекта режимам зон охраны объектов культурного наследия. Об этом сообщили в комитете 13 декабря.



Как пояснили в КГИОПе, закон № 820–7 об охранных зонах предусматривает возможность воссоздания церкви и утраченного сквера на пересечении Синопской набережной и проспекта Бакунина.