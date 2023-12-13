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    КГИОП одобрил эскиз воссоздания храма благоверных князей Бориса и Глеба на Синопской набережной

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    Эскизный проект храма благоверных князей Бориса и Глеба, который был взорван в Петербурге в советское время, получил одобрение. КГИОП выдал заключение о соответствии проекта режимам зон охраны объектов культурного наследия. Об этом сообщили в комитете 13 декабря.

    Как пояснили в КГИОПе, закон № 820–7 об охранных зонах предусматривает возможность воссоздания церкви и утраченного сквера на пересечении Синопской набережной и проспекта Бакунина.

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    «Облик храма с чертами романского и русского архитектурных стилей будет полностью воссоздан по фотографиям и чертежам. Финансирование осуществляет Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге», — добавили в комитете.

    Пятикупольную церковь во имя святых Бориса и Глеба возвели в 1869–1882 годах. Храм работал до 1934 года, а в 1975 году его взорвали — сохранился только небольшой фрагмент фундамента, поэтому здание необходимо воссоздавать практически полностью.

    Храм вошел в список утраченных петербургских доминант, рекомендованных к восстановлению. В разработке принимает участие архитектор Михаил Мамошин. При этом церковь не будет построена в точности на историческом месте, поэтому не перекроет набережную и не ухудшит транспортную ситуацию.

    Подробнее о том, как будет выглядеть храм и какие работы там запланированы, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 46

    Гость13 Дек 2023 в 14:25
    Счастье-то какое !
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