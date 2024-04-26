Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов движение «Я/МЫ Сергей Фургал»*

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал». Соответствующая информация размещена на сайте федерального органа.
Ранее движение по иску прокурора было признано экстремистской организацией. По данным прокуратуры, движение «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность» и стремится к изменению основ конституционного строя и смене власти в стране.
Сергей Фургал был губернатором Хабаровского края с 2018 по 2020 год. 9 июля 2020 года его арестовали и обвинили в убийствах, совершённых в начале нулевых. Далее Фургала этапировали в Москву. Жители Хабаровска выходили на улицу и устраивали несогласованные акции в поддержку Фургала.
10 февраля 2023 года в Московской области суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации покушения на экс-конкурента по бизнесу Александра Смольского, убийствах предпринимателя Евгения Зори и компаньона Олега Булатова. В последнем слове бывший губернатор заявил, что считает происходящее незаконным.