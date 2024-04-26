Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов движение «Я/МЫ Сергей Фургал»*

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал». Соответствующая информация размещена на сайте федерального органа.



Ранее движение по иску прокурора было признано экстремистской организацией. По данным прокуратуры, движение «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность» и стремится к изменению основ конституционного строя и смене власти в стране.

Сергей Фургал был губернатором Хабаровского края с 2018 по 2020 год. 9 июля 2020 года его арестовали и обвинили в убийствах, совершённых в начале нулевых. Далее Фургала этапировали в Москву. Жители Хабаровска выходили на улицу и устраивали несогласованные акции в поддержку Фургала.