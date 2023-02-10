Фургал получил 22 года колонии за организацию покушения и заказных убийств

Люберецкий городской суд Московской области поставил точку в деле бывшего губернатора Хабаровского края. Роль Сергея Фургала в устранении предпринимателей в начале нулевых оценили в 22 года лишения свободы.

Приговор Фургалу огласили 10 февраля, пишет MSK1. Отбывать наказание 52-летний бывший глава региона будет в колонии строгого режима. Прокуратура рассчитывала, что заключение продлится несколько дольше, — обвинение требовало 23 года. Решение принято на основании вердикта присяжных. Заседатели признали Фургала виновным в организации покушения на бывшего конкурента по бизнесу Александра Смольского, а также убийств предпринимателя Евгения Зори и своего компаньона Олега Булатова. По этим эпизодам его сочли не заслуживающим снисхождения.

Незаконное приобретение гранат и пистолета из приговора исключили по истечению срока давности.



Фургал в последнем слове заявил, что «правосудие было мертво» до процесса Бывший губернатор Хабаровского края в последнем слове отметил, что не является опасным для общества, а лишь «хотел немного улучшить систему». «А все остальное, ОПГ и так далее... Когда вы приходили на процесс, правосудие уже было мертво. Умерло, и не надо издеваться над трупом. Я заканчиваю свои прения. Потому что любые прения — издевательства над трупом. Не по-христиански, подло, гадко, мерзко. Та система, которая заказала это дело, говорит, мы боимся. Но имя вы все равно не смогли убить и не сможете никогда. Мое имя вам не опорочить, не убить и уже не стереть», — цитирует слова Сергея Фургала MSK1.RU.