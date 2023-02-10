Фургал получил 22 года колонии за организацию покушения и заказных убийств

Люберецкий городской суд Московской области поставил точку в деле бывшего губернатора Хабаровского края. Роль Сергея Фургала в устранении предпринимателей в начале нулевых оценили в 22 года лишения свободы.
Приговор Фургалу огласили 10 февраля, пишет MSK1. Отбывать наказание 52-летний бывший глава региона будет в колонии строгого режима. Прокуратура рассчитывала, что заключение продлится несколько дольше, — обвинение требовало 23 года.
Решение принято на основании вердикта присяжных. Заседатели признали Фургала виновным в организации покушения на бывшего конкурента по бизнесу Александра Смольского, а также убийств предпринимателя Евгения Зори и своего компаньона Олега Булатова. По этим эпизодам его сочли не заслуживающим снисхождения.
Незаконное приобретение гранат и пистолета из приговора исключили по истечению срока давности.
Фургал в последнем слове заявил, что «правосудие было мертво» до процесса
Бывший губернатор Хабаровского края в последнем слове отметил, что не является опасным для общества, а лишь «хотел немного улучшить систему».
«А все остальное, ОПГ и так далее... Когда вы приходили на процесс, правосудие уже было мертво. Умерло, и не надо издеваться над трупом. Я заканчиваю свои прения. Потому что любые прения — издевательства над трупом. Не по-христиански, подло, гадко, мерзко. Та система, которая заказала это дело, говорит, мы боимся. Но имя вы все равно не смогли убить и не сможете никогда. Мое имя вам не опорочить, не убить и уже не стереть», — цитирует слова Сергея Фургала MSK1.RU.
Он также отметил, что считает происходящее незаконным.
Что известно о деле Сергея Фургала
Бывшего главу Хабаровского края обвинили в убийствах начала нулевых. Его задержали, а затем и арестовали 9 июля 2020 года. Обвинение было предъявлено несколько месяцев спустя, после чего Фургала этапировали в Москву.
Арест главы региона вызвал массу протестов у жителей Хабаровска. Люди долгое время выходили на улицу, устраивая массовые незаконные акции в поддержку Сергея Фургала.
Ситуацию пришлось комментировать даже президенту России Владимиру Путину. В конце 2020 года глава государства заявил, что с Фургалом проблем не было, и охарактеризовал его как лояльного «к федеральной власти». Тогда же Путин подчеркнул серьезность обвинений: «Речь идет об убийстве людей».