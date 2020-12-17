Путин: Фургал работал «вполне исправно», но обвинения «очень тяжелые»

Президент России поделился своим видением дела хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, который был арестован по обвинению в заказных убийствах.
«У меня с ним [Сергеем Фургалом] были добрые отношения. Он <...> вполне лояльный был к федеральной власти человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало», — так 17 декабря 2020 года Владимир Путин описал экс-главу Хабаровского края во время большой пресс-конференции.
По его словам, Фургал работал «вполне исправно» и «старался». Глава государства подчеркнул, что обвинения в адрес члена ЛДПР «очень тяжелые». «Речь идет об убийстве людей», — напомнил Путин.
Российский президент также заметил, что понимает недовольство жителей, которые лишились главы своего региона.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах. В начале осени ему предъявили обвинение и оставили под стражей до 9 декабря 2020 года. После этапирования Сергея Фургала в Москву в Хабаровске начались массовые несанкционированные митинги населения в поддержку бывшего губернатора.