FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Путин: Фургал работал «вполне исправно», но обвинения «очень тяжелые»

Президент России поделился своим видением дела хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала, который был арестован по обвинению в заказных убийствах.

«У меня с ним [Сергеем Фургалом] были добрые отношения. Он <...> вполне лояльный был к федеральной власти человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало», — так 17 декабря 2020 года Владимир Путин описал экс-главу Хабаровского края во время большой пресс-конференции.

По его словам, Фургал работал «вполне исправно» и «старался». Глава государства подчеркнул, что обвинения в адрес члена ЛДПР «очень тяжелые». «Речь идет об убийстве людей», — напомнил Путин.

Российский президент также заметил, что понимает недовольство жителей, которые лишились главы своего региона.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах. В начале осени ему предъявили обвинение и оставили под стражей до 9 декабря 2020 года. После этапирования Сергея Фургала в Москву в Хабаровске начались массовые несанкционированные митинги населения в поддержку бывшего губернатора.

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний