Путин обращается к россиянам: онлайн пресс-конференции

USSR_forever 17 Дек 2020 в 11:30 17 Дек 2020 в 11:30

а кто это? Галактику Млечный путь - знаю, Планету Земля - знаю, Вояджер-1 видел.... а это кто? я таких не знаю =) Смотреть надо на все проблемы со стороны необъятного космоса - тогда вы поймёте, насколько смешные эти трансляции и люди, набивающие свои карманы цветными фантиками, а дома кусками цветного железа.... Они не богаты, они не знамениты. В рамках космоса - они все космическая пыль. Они уйдут, и эта пыль исчезнет. И поверьте, о них никто не вспомнет. Вот советские лунаходы, оставленные на Луне - они будут напоминать что когда-то были те, кто сумел хоть что-то сделать интересного, ну и автомобиль Илона Маска, если он там ещё не превратился в космическую труху - тоже память навека. А все эти незнакомые люди - просто не обращайте на них внимания. Тираны уходят, диктаторы не вечны. Как показывает история человечества - пока люди не далеко ушли от "Вавилонской башни" - говорят на разных языках и делают то, что каждый хочет. Они не могут объединиться ради 1-й цели. Всё остальное тлен.