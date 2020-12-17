Путин обращается к россиянам: онлайн пресс-конференции

Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы прессы и простых россиян. Следите за заявлениями президента в нашей видео- и текстовой трансляции. Начало в 12:00 по московскому времени.
Автор: Истории из России / YouTube.com
Самая первая пресс-конференция Путина прошла в 2001 году, она же была самой короткой — всего полтора часа. С тех пор Путин ежегодно отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов в прямом эфире. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда Путин занимал пост премьер-министра.
Средняя продолжительность пресс-конференции — 3,5 часа.
Владимир Путин в Ново-Огарёво будет не один, с ним единицы журналистов из кремлевского пула. Корреспондент «России 24» Алексей Петров рассказывает, что пока неясно, будет ли спрашивать их президент — все-таки основное внимание будет прессе из регионов, но на всякий случай вопрос приготовил.
Полчаса до начала.
Будете смотреть пресс-конференцию?
Тем временем пришла свежая коронавирусная сводка по стране: оперштаб зафиксировал
Ждем заявлений о ценах на продукты. В декабре президент раскритиковал министров из-за повышения стоимости базовых продуктов питания:
- сахар подорожал на 75,1%;
- подсолнечное масло — на 23,8%;
- мука — на 12,9%;
- хлеб — на 6,3%;
- макароны — на 10,5%.
Правительство уже через несколько дней подписало постановления и приняло меры по снижению и сдерживанию роста цен. Около 60 торговых сетей готовы к соглашениям по снижению стоимости сахара и масла. Также правительство установит квоту на экспорт пшеницы, а производители муки получат субсидии. Но радоваться рано, уверены экономисты.
Автор: Сеть городских порталов
В прошлом году на встречу с президентом попал наш коллега, журналист 29.RU Ярослав Вареник. Он приехал с вопросом про Шиес — станцию в Архангельской области, где власти Москвы решили построить огромный полигон для столичного мусора. Задать вопрос ему не удалось, зато он посмотрел на «СМИ с серьезными лицами в абсолютно абсурдных обстоятельствах». У вас еще есть время, чтобы почитать репортаж из закулисья.
А вот как рассаживают журналистов в пресс-центре Петербурга.
Новости из корпункта Петербурга: в медиацентре нарядный человек в казачьем облачении обсуждает по телефону, что ФСО в этот раз досматривает жестче, чем в Москве. Газыри, говорит, проверяли на наличие пороха. Мужчина хочет спросить президента о загрязнении Невы и даже попросить учредить День Невы, сообщает наш журналист «Фонтанки».
Обычно Путин и пресса встречались в Центре международной торговли, в прошлом году даже был рекорд — собрались
В Центре международной торговли будут только представители иностранных и федеральных СМИ. Вместо плакатов — маски, перчатки и социальная дистанция.
Пресс-конференции Путина обычно выглядят вот так. Но сегодня всё будет по-другому.
По традиции Путин начинает свои конференции с подведения итогов. Главная тема этого года, думаем, понятна всем — это коронавирус. Но есть и другие.
Общественность ждет реплику на расследование Алексея Навального, в котором политик назвал имена сотрудников ФСБ, пытавшихся его отравить. Не исключено, что Путин назовет заказчиков убийства оппозиционного политика Бориса Немцова — по крайней мере, об этом за несколько дней до пресс-конференции намекнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ну и ни одна пресс-конференция Путина не обходилась без вопросов о внешней политике, инфляции, зарплат бюджетников, цен и льгот.
Пресс-конференция или прямая линия?
Ежегодно президент два раза устраивает прямые эфиры: обычно летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В этом году всё пошло не по плану: из-за пандемии весной Владимир Путин чуть ли не каждую неделю обращался к нации, поэтому традиционный телемост с народом отменили.
Тем не менее сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян. Посмотрим, какие из них прозвучат.
Привет, друзья! Мы начинаем онлайн большой пресс-конференции Владимира Путина. Старт в 12:00 по московскому времени, федеральные каналы заложили на эфир три часа, но посмотрим, сколько в этот раз президент будет общаться с народом. Кстати, прошлая пресс-конференция продлилась 4 часа 26 минут.