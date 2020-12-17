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Путин обращается к россиянам: онлайн пресс-конференции

Президент из своей резиденции отвечает на вопросы прессы и простых людей

Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы прессы и простых россиян. Следите за заявлениями президента в нашей видео- и текстовой трансляции. Начало в 12:00 по московскому времени.

Автор: Истории из России / YouTube.com

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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Самая первая пресс-конференция Путина прошла в 2001 году, она же была самой короткой — всего полтора часа. С тех пор Путин ежегодно отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов в прямом эфире. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда Путин занимал пост премьер-министра.

Средняя продолжительность пресс-конференции — 3,5 часа.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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Владимир Путин в Ново-Огарёво будет не один, с ним единицы журналистов из кремлевского пула. Корреспондент «России 24» Алексей Петров рассказывает, что пока неясно, будет ли спрашивать их президент — все-таки основное внимание будет прессе из регионов, но на всякий случай вопрос приготовил.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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Полчаса до начала.

Будете смотреть пресс-конференцию?

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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Тем временем пришла свежая коронавирусная сводка по стране: оперштаб зафиксировал 28 214 новых случаев, с начала пандемии в России выявили 2 762 668 случаев COVID-19. Выздоровели 2 202 540 человек (+26 440 за сутки), скончались 49 151 (+587 человек за сутки).

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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Ждем заявлений о ценах на продукты. В декабре президент раскритиковал министров из-за повышения стоимости базовых продуктов питания:

  • сахар подорожал на 75,1%;
  • подсолнечное масло — на 23,8%;
  • мука — на 12,9%;
  • хлеб — на 6,3%;
  • макароны — на 10,5%.


Правительство уже через несколько дней подписало постановления и приняло меры по снижению и сдерживанию роста цен. Около 60 торговых сетей готовы к соглашениям по снижению стоимости сахара и масла. Также правительство установит квоту на экспорт пшеницы, а производители муки получат субсидии. Но радоваться рано, уверены экономисты.

Автор: Сеть городских порталов

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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В прошлом году на встречу с президентом попал наш коллега, журналист 29.RU Ярослав Вареник. Он приехал с вопросом про Шиес — станцию в Архангельской области, где власти Москвы решили построить огромный полигон для столичного мусора. Задать вопрос ему не удалось, зато он посмотрел на «СМИ с серьезными лицами в абсолютно абсурдных обстоятельствах». У вас еще есть время, чтобы почитать репортаж из закулисья.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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А вот как рассаживают журналистов в пресс-центре Петербурга.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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Новости из корпункта Петербурга: в медиацентре нарядный человек в казачьем облачении обсуждает по телефону, что ФСО в этот раз досматривает жестче, чем в Москве. Газыри, говорит, проверяли на наличие пороха. Мужчина хочет спросить президента о загрязнении Невы и даже попросить учредить День Невы, сообщает наш журналист «Фонтанки».

Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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Обычно Путин и пресса встречались в Центре международной торговли, в прошлом году даже был рекорд — собрались 1895 журналистов. В этом году пандемия внесла коррективы: президент будет в своей резиденции в Ново-Огарёво. Журналистов из регионов позвали в корпункты в крупных городах — это Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов, Ставрополь, Нижний Новгород, Тула, Владивосток.

В Центре международной торговли будут только представители иностранных и федеральных СМИ. Вместо плакатов — маски, перчатки и социальная дистанция.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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Пресс-конференции Путина обычно выглядят вот так. Но сегодня всё будет по-другому.

Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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По традиции Путин начинает свои конференции с подведения итогов. Главная тема этого года, думаем, понятна всем — это коронавирус. Но есть и другие.

Общественность ждет реплику на расследование Алексея Навального, в котором политик назвал имена сотрудников ФСБ, пытавшихся его отравить. Не исключено, что Путин назовет заказчиков убийства оппозиционного политика Бориса Немцова — по крайней мере, об этом за несколько дней до пресс-конференции намекнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ну и ни одна пресс-конференция Путина не обходилась без вопросов о внешней политике, инфляции, зарплат бюджетников, цен и льгот.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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Пресс-конференция или прямая линия?

Ежегодно президент два раза устраивает прямые эфиры: обычно летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В этом году всё пошло не по плану: из-за пандемии весной Владимир Путин чуть ли не каждую неделю обращался к нации, поэтому традиционный телемост с народом отменили.

Тем не менее сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян. Посмотрим, какие из них прозвучат.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU
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Привет, друзья! Мы начинаем онлайн большой пресс-конференции Владимира Путина. Старт в 12:00 по московскому времени, федеральные каналы заложили на эфир три часа, но посмотрим, сколько в этот раз президент будет общаться с народом. Кстати, прошлая пресс-конференция продлилась 4 часа 26 минут.

Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?
Журналист на пресс-конференции уже в 6-й раз! Может, сегодня у него получится задать вопрос?Фото: Николай Кудин / «Фонтанка.Ру»
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконой
Журналист из Болгарии приехал к Путину с иконойСкриншот: телеканал «Россия 24»
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие таблички
Каждый год Кремль просит СМИ не делать большие табличкиФото: Kremlin.RU
Но как еще привлекать внимание?
Но как еще привлекать внимание?Фото: Kremlin.RU
Разве что оригинальными подписями
Разве что оригинальными подписямиФото: Ярослав Вареник / 29.RU
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президента
В прошлом году журналистка привезла на пресс-конференцию платок с вытканным ликом президентаФото: Ярослав Вареник / 29.RU

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Комментарии (16)

USSR_forever
а кто это? Галактику Млечный путь - знаю, Планету Земля - знаю, Вояджер-1 видел.... а это кто? я таких не знаю =) Смотреть надо на все проблемы со стороны необъятного космоса - тогда вы поймёте, насколько смешные эти трансляции и люди, набивающие свои карманы цветными фантиками, а дома кусками цветного железа.... Они не богаты, они не знамениты. В рамках космоса - они все космическая пыль. Они уйдут, и эта пыль исчезнет. И поверьте, о них никто не вспомнет. Вот советские лунаходы, оставленные на Луне - они будут напоминать что когда-то были те, кто сумел хоть что-то сделать интересного, ну и автомобиль Илона Маска, если он там ещё не превратился в космическую труху - тоже память навека. А все эти незнакомые люди - просто не обращайте на них внимания. Тираны уходят, диктаторы не вечны. Как показывает история человечества - пока люди не далеко ушли от "Вавилонской башни" - говорят на разных языках и делают то, что каждый хочет. Они не могут объединиться ради 1-й цели. Всё остальное тлен.
***_555
Кондеи в бункере отечественного производства?
ppky0323
Кин-дза-дза!
— Они перед видео-ПэЖем не кукукали...
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