Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Фургала обвиняют в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в 2004 году он совместно с Николаем Мистрюковым создал организованную группу для расправы с конкурентами в сфере скупки лома черного металла. В ее состав, как пишет СК, вошли «обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края» Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые привлекли к участию Марата Кадырова и Андрея Палея.

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и трех его возможных соучастников. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что в июле 2004 года Кадыров бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома, однако мужчине удалось спастись. Также участники заказали убийство еще одного бизнесмена из-за коммерческого спора о недвижимости, на этот раз дело удалось довести до конца — Палей застрелил жертву, а позже, в январе 2005 года, убил человека из окружения Фургала, который знал о его причастности к преступлению, сообщается на сайте ГП.



«Уголовное дело в отношении Фургала, Кадырова, Карепова и Палея направлено в Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности», — говорится в сообщении.



Дело в отношении Мистрюкова выделено в отдельное производство из-за заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Тимофеев пока скрывается от следствия, он объявлен в розыск.



Как пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко, причастность Фургала и его сообщников к преступлениям «подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами». Сам экс-губернатор свою вину не признает.

