FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
69.55р80.70р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала

3
Печать

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и трех его возможных соучастников. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Фургала обвиняют в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По версии следствия, в 2004 году он совместно с Николаем Мистрюковым создал организованную группу для расправы с конкурентами в сфере скупки лома черного металла. В ее состав, как пишет СК, вошли «обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края» Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые привлекли к участию Марата Кадырова и Андрея Палея.

Следствие считает, что в июле 2004 года Кадыров бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома, однако мужчине удалось спастись. Также участники заказали убийство еще одного бизнесмена из-за коммерческого спора о недвижимости, на этот раз дело удалось довести до конца — Палей застрелил жертву, а позже, в январе 2005 года, убил человека из окружения Фургала, который знал о его причастности к преступлению, сообщается на сайте ГП.

«Уголовное дело в отношении Фургала, Кадырова, Карепова и Палея направлено в Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности», — говорится в сообщении.

Дело в отношении Мистрюкова выделено в отдельное производство из-за заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Тимофеев пока скрывается от следствия, он объявлен в розыск.

Как пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко, причастность Фургала и его сообщников к преступлениям «подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами». Сам экс-губернатор свою вину не признает.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

alexpv
37-ой на новом витке по полной программе...
140388025
Если отмашка дана и эта машина запущена, то ее не остановить...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний